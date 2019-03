Expertos recomiendan no prohibir implantes mamarios relacionados con cáncer

"Sentimos que no hemos sido informadas apropiada y efectivamente", dijo Holly Davis, de Charleston, en Carolina del Sur, una mujer que recibió implantes tras someterse a una mastectomía, en declaraciones a The New York Times . Davis señaló que había desarrollado problemas de memoria y que pidió que le hicieran la prueba para detectar si tenía Alzheimer. Una vez que le retiraron los implantes, comenzaron a solucionarse sus problemas de memoria.

Fatiga crónica, artritis o dolor muscular

Las deficiencias de aquellos estudios han salido ahora a la luz. "Los estudios de aquel momento no eran muy buenos y no tenían fiabilidad estadística", dijo Diana Zuckerman, presidenta de la organización sin ánimo de lucro National Center for Health Research, que publicó un análisis con más de 20 estudios sobre el tema el año pasado. Este grupo concluyó que estas investigacones eran demasiado pequeñas, demasiado cortas o no se centraban en pacientes que habían tenido sus implantes un tiempo suficiente como para que empezasen los problemas.