Esto es lo que sabemos sobre el efecto en la salud de los AirPods y otros dispositivos Bluetooth

En los últimos días circuló la noticia de que un grupo conformado por más de 200 científicos de 40 países había firmado una declaración donde aseguraban que los Apple Airpods podían causar cáncer. Con más de 28 millones de personas que han comprado estos dispositivos, no es de extrañar que semejante información causara gran revuelo, pero —como ya ha ocurrido con otros contenidos que leemos en Internet— no es del todo precisa.

En primer lugar, el reporte no es nuevo, ni se limita exclusivamente a los Airpods de Apple.

Tal y como explica la revista Quartz , en 2018 luego de años de investigación, científicos estadounidenses validaron los resultados de un importante estudio liderado por el Programa de Toxicología de EEUU donde se concluía que el tipo de radiación emitida por los celulares (radiación no ionizante) podía ocasionar cáncer en ratas . Hasta ese momento, tanto el gobierno federal, como los fabricantes asumían que este no era el caso.

Está comprobado que la radiación ionizante que deriva de los rayos equis y las plantas nucleares sí causa cáncer si se recibe en altas dosis, pero hasta el reporte del año pasado se creía que la no ionizante no podía alterar el ADN porque no emitía suficiente energía.