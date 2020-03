Esta hispana trabajaba con el enfermero que murió por coronavirus: "Nunca imaginé arriesgar mi vida para salvar otras"

Según la hermana de Kelly, Marya Patrice Sherron, el coordinador de enfermeros del hospital neoyorquino le había escrito el 18 de marzo para informarle que estaba ingresado en la unidad de cuidados intensivos porque había dado positivo por coronavirus y le pidió que no se lo dijera a sus padres para no preocuparles. Unos días después falleció.

"No lo tenían que exponer de esa manera. Él iba a los cuartos con el PPE (equipo de protección personal) que no era suficiente. Entraba con la enfermera como para decirle a ella que todo iba a estar bien" , denuncia Torres, quien coincidía en algunos turnos en el hospital con Kelly.

El rol de los coordinadores como Kelly, dice, era asegurarle al resto que todo estaba controlado, aunque eso implicara entrar con ellos a las habitaciones de los enfermos sin los equipos apropiados. Y así fue como, denuncia la enfermera, él acabó contagiándose de la enfermedad que le acabó quitando la vida: "Es una falta de responsabilidad. Yo le decía a todo el mundo: 'Hay que taparse de pies a cabeza. No puede ser que en otros países estén locos y que por eso (los sanitarios) van así que no se les ve nada".

Enfermeras protegidas con bolsas de basura

"Nosotros vamos cargando el virus"

"Somos nosotros mismos los que estamos cargando el virus exponiendo a más gente. Uno viene al hospital para que lo ayuden, no para que lo enfermen", lamenta Torres. Y critica que, aunque tengan contacto con pacientes diagnosticados con covid-19 sin la protección adecuada, al personal médico no les dan a acceso a la prueba salvo que presenten síntomas graves.

Es una situación tan difícil que le ha hecho plantearse tirar la toalla, pero dice que no lo hace por sus compañeras ya que implicaría más presión para el resto en un momento en que la crisis por el coronavirus no ha hecho más que empezar: "No se imagina el peligro en el que estamos todos. Y al gobierno solo le importa la economía y no les va a alcanzar el dinero para enterrarnos a todos si seguimos así".