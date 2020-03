"Demasiada gente está muriendo sola", el triste relato de una doctora de Nueva York

Pero nunca ha sido así: a los pacientes más afectados por el coronavirus , que luchan por respirar (con respiradores artificiales), no se les permiten visitas por los estrictos protocolos para evitar la propagación del virus.

Nueva York está a la cabeza de la fatal estadística, con mas de 39,140 contagios y 457 decesos, cuando todavía el brote local no ha alcanzado su pico.

“Nunca me he sentido tan agobiada física y, emocionalmente en mi vida, nunca me había sentido tan profundamente triste y angustiada”, añadió.