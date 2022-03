Paciente muere por recibir un fármaco equivocado: los errores médicos son más comunes de lo que crees

“La gente se asombraría de saber con cuánta frecuencia errores como este ocurren”, dice en conversación con Univisión Noticias David Wilcox, quien -tras 28 años de experiencia como enfermero y administrador hospitalario- escribió el libro How to avoid being a victim of the american healthcare system: a patient’s handbook for survival, donde ofrece consejos para evitar estas situaciones y cuenta anécdotas como la de un médico residente que administró una dosis concentrada de un medicamento a un paciente, matándolo al instante.