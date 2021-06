Por qué insistimos tanto en seguir con cosas que no nos gustan o convienen

Un negocio en el que has invertido mucha energía y tiempo pero que no tiene apenas posibilidades de prosperar; una relación sentimental que no funciona pero se alarga cerrando el paso a otras parejas; un trabajo que no te encaja pero para el que te has preparado largamente: son tres ejemplos comunes de proyectos en los que solemos emplear mucho tiempo o dinero y, precisamente por eso, nos cuesta horrores abandonar, incluso si sabemos que están abocados al fracaso.