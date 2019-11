“El himen no significa nada”: por qué la prueba de virginidad que impone el rapero T.I a su hija es innecesaria

“Un día después de su fiesta de cumpleaños, pongo un papel en la puerta que dice: Ginecólogo mañana a las 9:30”, contó en el podcast Ladies Like Us al hablar sobre paternidad y crianza, tal y como reportó Buzz feed.

Sean cuales sean esos resultados no tienen ninguna validez dice a Univision Noticias Maura Quinlan, profesora de obstetricia y ginecología de la Universidad de Northwestern y directora en Illinois de la Academia Estadounidense de Obstetricia y Ginecología. “Un examen de virginidad no existe, es un mito que cualquier prueba pueda probar si una mujer es virgen”.

El mito del himen



“El himen no significa nada físicamente y los exámenes de himen no existen en términos médicos y son innecesarios. Y apoyan a una desagradable tropa patriarcal”, insiste la ginecóloga Jennifer Gunter, autora de "The Vagina Bible" en un hilo de tuiter donde explica detalladamente por qué el himen no es un indicador fiable para determinar si una mujer ha tenido relaciones sexuales o no.