La derogación de la protección federal al aborto provoca un aluvión de vasectomías en EEUU

"Me encanta el concepto de que la vasectomía se convierta en algo viral", dice la doctora Ashley Winter, uróloga de Oregón, en declaraciones a la revista Time. "Pero no por estas razones". Winter señala que es una gran opción para las parejas o individuos que no quieren o ya no quieren tener hijos y no por las posibles limitaciones del aborto y otros servicios de salud reproductiva.