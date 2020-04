El doctor Fauci dice que "nadie debería tener miedo de buscar ayuda médica"

El doctor Anthony Fauci , director del Centro Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas , afirmó en una entrevista con Univisión, que desde el gobierno de EEUU no existe impedimento alguno para que inmigrantes indocumentados puedan acudir a recibir servicios de salud ante la pandemia por coronavirus .

"He escuchado y espero que sea cierto, que no hay impedimento para que las personas indocumentadas encuentren la ayuda médica que necesitan. Nos han asegurado que ese es el caso y espero que así sea. Nadie, particularmente en esta crisis, debería tener miedo de buscar ayuda médica o tener la prueba para saber si están en peligro o son un peligro para sus familias", dijo.

Fauci indicó que las medidas de aislamiento social están dando resultados: "Creo que estamos haciendo un buen trabajo en cuanto a distanciamiento social, 90% del país lo está haciendo y creo que eso es muy bueno. Obviamente hay lugares donde la gente no lo está haciendo como deberían y es por eso que frente a las cámaras de televisión les pido que sean cuidadosos", detalló.

Al ser cuestionado sobre si medidas como emitir una orden de reclusión en casa y limitar los vuelos nacionales era necesaria, Fauci respondió que no, porque las restricciones "están funcionando ya como una política nacional".

"Creo que la gente se pregunta, ¿debería el gobierno federal imponer medidas a los estados? Esa no es la forma en que este país funciona. Hay una colaboración mutua entre los estados con sus derechos y el gobierno federal que los apoya y ayuda", dijo.

“Estaremos totalmente seguros cuando haya una vacuna que proteja a todos de la misma manera que con el sarampión, paperas, hepatitis, etc. Ciertamente todavía no estamos ahí, como lo he mecionado en distintas ocasiones, tomará un año o año y medio hasta que tengamos una vacuna con la que nos sintamos cómodos para administrarla”.