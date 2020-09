Ejercicio y dieta son más importantes que nunca en tiempos de coronavirus

Si en estos tiempos tu vida es como la mía, aquella rutina pre-pandémica que incluía ejercicio regular y una alimentación disciplinada probablemente ha dado paso a noches sedentarias en el sofá, atracones de televisión mientras te comes un helado de chocolate o macarrones con queso.

Pero no nos castiguemos por ello. Varios médicos con los que hablé recientemente me dijeron que la mayoría de sus pacientes, y muchos de sus colegas, están luchando por mantener hábitos saludables en medio de la ansiedad de la pandemia. ' La cuarentena de 15' (el número de libras ganadas) es un fenómeno real.

Karen Clark, residente de Knoxville, Tennessee, descubrió el remo competitivo no hace mucho y sus múltiples entrenamientos semanales quemaban cualquier exceso de calorías que consumiera. Pero la pandemia lo cambió todo: ya no podía reunirse con sus compañeros de equipo para remar y dejó de hacer ejercicio en el YMCA.

"Me dediqué a comer comida fácil y reconfortante, a hacer rutinas cómodas y a ver una gran cantidad de Netflix y Amazon Prime, como todo el mundo", contó Clark. "A los 25 años, cuando subía 10 libras dejaba de tomar cerveza y helado por una semana. Pero cuando ganas 12 libras a los 62, perderlas es un largo camino".

Pero no te preocupes si te falta la disciplina de Clark, o no tienes una máquina de remar. Todavía puedes recuperar algo de control sobre tu vida.

Rutinas diarias



Si no has hecho ejercicio durante un tiempo, "comienza despacio y gradualmente sube hasta donde puedas tolerar un ritmo cardíaco elevado", recomendó la doctora Leticia Polanco, del South Bay Primary Medical Group, al sur de San Diego. Si tu gimnasio está cerrado o no puedes reunirte con tus compañeros de ejercicio habituales, hay muchas maneras de hacer que tu cuerpo se mueva en casa y en el vecindario, dijo.