Dolor de espalda: por qué casi nada funciona y qué hacer para evitarlo (¡muévete!)

La periodista de investigación Cathryn Jakobson Ramin buscó durante años formas de aliviar su dolor de espalda crónico, sin ningún éxito. Así que decidió adentrarse en el ecosistema que rodea una de las dolencias más extendidas en el mundo, investigando sobre los terapeutas quiroprácticos, las compañías farmacéuticas, las clínicas o los cirujanos. Fruto de esta investigación es su libro 'Crooked: Outwitting the Back Pain Industry and Getting On the Road to Recovery'.