Panel de expertos recomienda que el despistaje de cáncer colorrectal comience a los 45 años

L a propuesta , presentada en octubre por la U.S Preventive Services Task Force, y confirmada este martes en una publicación de la revista JAMA , tendrá grandes repercusiones en los servicios preventivos indicados por los médicos y que por lo general están cubiertos por las pólizas de seguros .

La enfermedad es la tercera causa de muerte en EEUU , y también uno de los tipos de cáncer más prevenibles mediante el despistaje temprano . Afecta desproporcionadamente a los negros, que no sólo desarrollan más este tipo de cáncer, sino que también tienen peores índices de supervivencia. La muerte reciente del actor de Black Panther , Chadwick Boseman, a los 43 años por este tipo de cáncer, creó conciencia en torno a este problema.

“Vidas serán salvadas. Prevendremos cánceres en personas jóvenes, detectándolos en fases tempranas cuando son más fáciles de curar y así mejorando los índices de supervivencia”, dijo al New York Times , Kimmie Ng, director del Young-Onset Colorectal Cancer en Boston.

Sin síntomas en la fase inicial

En vista de que el cáncer colorrectal no presenta síntomas en sus primeras etapas , muchos pacientes se llevan una sorpresa al escuchar el diagnóstico.

“Mucha gente que viene a mi consulta no cree que tiene cáncer colorrectal porque dicen que se sienten bien, pero el hecho de funcionar bien todos los días no indica que no haya algo formándose en el interior del colon, por eso tenemos que ser estrictos con nosotros mismos y hacernos el examen”, dijo en entrevista con Univision Noticias el doctor Eduardo Vilar-Sánchez del Departamento Clínico de Prevención del Cáncer del hospital MD Anderson, en Houston.