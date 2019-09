Desmantelan red de mercado negro de medicamentos dirigida a los latinos

Las medicinas eran baratas y los clientes, la mayoría de México y Centroamérica, no necesitaban recetas para comprarlos. Algunas tenían nombres de marcas con envases coloridos que los inmigrantes conocían bien de sus países, como el potente antibiótico Ciprofloxacina y Dolo Nervi Doce, un complejo de vitamina B inyectable que se usa para combatir la fatiga.

Los inmigrantes, no sólo de países hispanos, sino de todo el mundo, y algunos no inmigrantes también, están comprando una amplia gama de medicamentos ilegales en los mercados negros no sólo del sur de California, sino también en estados como Arizona, Maryland, Texas, Virginia y Washington, según agentes de las fuerzas de seguridad, y quienes conocen este comercio.