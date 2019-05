Denver da vuelta a resultados y se convierte en la primera ciudad que aprueba el uso de hongos alucinógenos

Aunque sí pasó la medida, el vocero de las elecciones, Alton P. Dillard, dijo que los resultados no serán certificados hasta el 16 de mayo, como informó el diario The New York Times.

Así Denver se convierte en la primera ciudad en suavizar sus normas contra los usuarios de los también llamados 'hongos mágicos', pues aunque con esta votación no se legalizaba la psilocibina, la sustancia psicoactiva que contienen los hongos y que es ilegal a nivel estatal y federal, sí hará que las autoridades locales del condado y la ciudad de Denver no arresten o presenten cargos contra nadie mayor de 21 años por poseer, usar o cultivar hongos alucinógenos.

La psilocibina no es adictiva, no genera sobredosis y "la ciencia de salud pública apoya en general su despenalización", aclara este experto al The New York Times, Pero advierte que se debe dejar en claro que su uso igual conlleva riesgos.