¿Cuánto dura la inmunidad? ¿Son efectivas las pruebas?: las preguntas que los científicos luchan por responder

Expertos en salud pública confían en que las pruebas de anticuerpos sirvan para determinar quién ha sido infectado con el virus covid-19 y puede ser inmune, al menos temporalmente, y quién sigue siendo susceptible al contagio, mientras EEUU y otras naciones comienzan a relajar las restricciones adoptadas para combatir la expansión del virus.

La Universidad de California, Berkeley y UC San Francisco trabajan en un proyecto para evaluar algunos de los más de 120 kits de prueba de anticuerpos existentes en la actualidad, de los cuales solo unos pocos han recibido autorización de uso de emergencia de la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA), y determinar la fiabilidad de estas pruebas.

En las comparaciones directas de una docena de pruebas, descubrieron que varias tuvieron un rendimiento razonablemente bueno, especialmente dos semanas o más después de la infección del covid-19, cuando los niveles de anticuerpos en la sangre comienzan a alcanzar su punto máximo.

Sin embargo, muchos de los kits de prueba tienen tasas de falsos positivos que pueden exceder la proporción de personas infectadas en algunas comunidades. Eso significa que una gran proporción de los que dieron positivo en una prueba de anticuerpos puede que no hayan tenido el covid-19.

En su informe, los expertos dieron a conocer que algunos funcionarios del gobierno han sugerido proporcionar a los que dan positivo un "pasaporte de inmunidad" para una vida normal. Sin embargo, reconocen que aún se requiere información adicional antes de asumir que las pruebas de anticuerpos pueden predecir de manera segura la protección contra futuras infecciones.

“Todavía no sabemos si existe una inmunidad duradera, y aún no sabemos qué análisis de sangre se necesitarán para indicar una inmunidad duradera”, dijo a Univision Noticias el doctor Patrick Hsu, profesor asistente de bioingeniería en UC. Berkeley e investigador del Instituto de Genómica Innovadora (IGI). “Algunas infecciones, como el sarampión causan inmunidad duradera; otras, como el virus del resfriado no, y otras, como la influenza dependen de si el virus cambia genéticamente”.

Ellos publicaron en línea sus primeros resultados de las pruebas que están disponibles en esta página, como un adelanto para la revisión de sus homólogos y continuarán actualizando ese sitio web para que los formuladores de políticas estatales y federales tengan la información que necesitan antes de comprar pruebas de serología.

Sin embargo, advirtieron que, debido a que es un informe preliminar y que no ha sido certificado por otros expertos, no se debe confiar en él para guiar la práctica clínica o el comportamiento relacionado con la salud y tampoco se presente como información estándar.



Respecto al por qué no está claro si la infección por SARS-CoV-2, produce o no inmunidad permanente, la doctora Caryn Bern, profesora de epidemiología y bioestadística en UCSF dijo a Univision Noticias: “No tendremos las respuestas hasta que la enfermedad se haya estudiado el tiempo suficiente para ver si las personas que se infectaron una vez pueden enfermarse por la infección una segunda vez, y qué análisis de sangre se observan en aquellos que parecen ser inmunes. No hemos tenido suficiente tiempo o suficientes estudios para responder a esta pregunta del covid-19”.

Las pruebas de anticuerpos

En su proyecto de estudio, los médicos de UC Berkeley y UC San Francisco señalan que las pruebas de diagnóstico actuales, como la prueba estándar de RT-PCR (que detecta el material genético del virus) realizada en muestras obtenidas de hisopos nasofaríngeos, pueden informarles si alguien está infectado realmente, pero las pruebas de anticuerpos podrían identificar a las personas que han estado expuestas a el virus incluso semanas después de sus infecciones iniciales.

Indican, además, que “las pruebas de anticuerpos podrían ser particularmente útiles para identificar a quienes estaban infectados, pero nunca mostraron síntomas”. Algunos estudios controvertidos han sugerido que la proporción de tales casos podría ser tan alta como un infectado de cada cuatro personas.

Aseguran también que cuando una persona se infecta con covid-19, el cuerpo produce inicialmente anticuerpos conocidos como IgM (inmunoglobulina-M), en un intento de neutralizar el virus. Más tarde, a medida que el sistema inmunitario adaptativo del cuerpo se acelera, los niveles de inmunoglobulina disminuyen y el cuerpo aumenta la producción de IgG (inmunoglobulina G), que se dirige más específicamente al invasor viral.

Las pruebas de anticuerpos, también llamadas pruebas de serología porque se realizan en muestras de sangre, pueden evaluar los niveles de IgM e IgG, y los niveles relativos podrían indicar si una persona se encuentra en las etapas temprana o tardía de la infección.



El doctor Ilan Shapiro, director médico de educación para la salud y bienestar para una clínica de salud con calificación federal en AltaMed, explicó a Univision Noticias que, con la inmunoglobulina M (igM), el cuerpo produce anticuerpos cuando se infecta por primera vez con nuevas bacterias u otros gérmenes, “a los que reconoce, ataca y destruye”, y la inmunoglobulina G ( IgG) es el tipo de anticuerpo más común en la sangre y otros fluidos corporales “que ayudan al organismo a pelear contra el virus a largo plazo”.

Pruebas que producen pistas

Los expertos médicos dicen en su informe que, como tal, las pruebas de anticuerpos pueden complementar la información de las pruebas de PCR (que detectan el material genético del virus), ya que incluso estas pruebas relativamente precisas pueden dar falsos negativos. Las pruebas de PCR para el coronavirus generalmente exhiben una sensibilidad más baja si se realizan varios días o una semana después del inicio de los síntomas, probablemente debido a la disminución de los niveles del virus en el tracto respiratorio superior, donde comúnmente se toman las muestras para la prueba.

Agregan que las pruebas de anticuerpos eventualmente pueden proporcionar pistas sobre cuánto tiempo dura la inmunidad y qué niveles de anticuerpos son realmente protectores contra las posteriores infecciones por SARS-CoV-2, aunque advierten que no está claro si la infección por SARS-CoV-2 que causa el covid-19 produce una inmunidad duradera.



“Digamos que una persona sale positivo de covid-19 y se recupera, en teoría tiene anticuerpos y está protegida porque fue expuesta a la infección, pero como no sabemos mucho del coronavirus podemos tener la falsa impresión de que esa misma persona no podrá volver a infectarse”, dijo a Univision Noticias la doctora Yulsi Fernández-Montero, experta en medicina familiar del Martin Luther King, Jr. Community Hospital de Los Ángeles. “En pocas palabras, no sabemos todavía cómo va a reaccionar este virus en el futuro”.

Hasta ahora, el equipo de UC Berkeley / UCSF ha evaluado 10 pruebas de diagnóstico, muy parecidas a las pruebas de embarazo en el hogar o del VIH que, en general, se denominan ensayos de flujo lateral, y dos conjuntos diferentes de pruebas basadas en un método común de detección de anticuerpos llamado ELISA (Ensayo Inmunosorbente Ligado a Enzimas).

Un trabajo selectivo y completo

De entre 300 muestras de sangre,108 se obtuvieron antes de julio de 2018, por lo que, presumiblemente, esas personas no habían contraído covid-19. La mayor parte del resto provino de pacientes con covid-19 atendidos en el Hospital General y Centro de Trauma Zuckerberg San Francisco (ZSFG) o el Centro Médico UCSF. Alrededor de 130 muestras provenían de individuos que habían resultado positivos de covid-19 mediante pruebas de PCR, y alrededor de 50 eran de personas que habían sido analizadas para detectar otros virus.

“Hemos seleccionado cuidadosamente las muestras para que podamos estudiar sistemáticamente cómo funcionan estas diferentes pruebas de anticuerpos en diferentes momentos desde el inicio de los síntomas y en muchas muestras, haciendo de nuestro estudio uno de los más completos hasta la fecha”, dijo Hsu en el reporte de UC Berkeley.

Sin embargo, el equipo informó que se vio obstaculizado por la falta de una prueba de anticuerpos definitiva con la cual comparar los muchos kits de prueba nuevos en el mercado.

“Una de las piedras angulares de la medicina de laboratorio es que una nueva prueba se compara con una referencia definitiva o un estándar de oro", dijo en el reporte de UC Berkeley, Alex Marson, profesor asociado de microbiología e inmunología en UCSF y director científico de biomedicina de IGI. “Todavía no tenemos un estándar de oro para las pruebas de serología covid-19, por lo que estamos acumulando datos en un conjunto estandarizado de muestras de sangre y realmente estamos analizando cómo se desempeña cada una de estas pruebas en relación con todas las demás".

Un “estándar de oro" es una prueba que siempre es positiva en quienes padecen la enfermedad y siempre negativa en quienes no la padecen, explicó a Univision Noticias la doctora Caryn Bern.