Falsedades sobre las pruebas del covid-19 ya tienen uso político y pueden alejar a los enfermos del sistema de salud

"Las autoridades no usan las mismas unidades para hablar de este tema. A veces hablan de personas. A veces de kits. A veces de tests. A veces de presupuesto. Pero esas cosas no son sinónimos. Y nos perdemos en las informaciones".

"Lo siento pero no tenemos buenos datos públicos sobre las pruebas del covid-19 en los Estados Unidos y la administración no está haciendo lo que tenía que hacer para lidiar con esto", dijo Caplan a la Red Internacional de Verificadores el miércoles.

"Inmigrantes sin papeles no van al sistema de salud para pedir orientación o hacer las pruebas del coronavirus. Si no hay una amnistía, este grupo no se acercará a ninguna autoridad. También tenemos los que no tienen seguro y los que son más pobres aún y viven en las calles. Esos grupos no van a buscar ayuda".