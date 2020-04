Qué es el 'pasaporte de inmunidad' de covid-19 y por qué no es tan confiable

Chile planea convertirse en el primer país del mundo en emitir tarjetas de inmunidad para pacientes recuperados de covid-19, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud advirtió que no había evidencia de que estén 100% protegidos contra una segunda infección.

Carnet Covid'

Los funcionarios chilenos dicen que las tarjetas, conocidas como 'Carnet Covid' o 'certificados de estar libres de riesgo' que planea emitir empezando este lunes, no tienen la intención de probar la inmunidad médica con un 100% de certeza.

Pero no estaba claro cómo se utilizarán los certificados. Otros funcionarios chilenos han dicho que los que emitieron las tarjetas estarían "libres de todo tipo de cuarentena o restricción", ya que no representan ningún riesgo.

Riesgo de falsa confianza

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió el sábado a los gobiernos que no emitan 'pasaportes de inmunidad' a las personas infectadas ya que no se puede garantizar su precisión.

"Actualmente no hay evidencia de que las personas que se han recuperado de covid-19 y tengan anticuerpos estén protegidas de una segunda infección".

Nueva York y Miami

En el caso de Miami, el estudio se basó en una selección aleatoria durante las últimas dos semanas de aproximadamente 1,400 residentes que voluntariamente se realizaron la prueba de covid-19. Se encontró que aproximadamente la mitad de las personas que tenían anticuerpos, es decir que estuvieron infectadas en algún momento, no mostraron síntomas en los 14-17 días antes de la prueba.

Pruebas son inexactas

Las pruebas de anticuerpos a menudo son inexactas, sugiere una investigación reciente, y no está claro si un resultado positivo realmente indica inmunidad al coronavirus, según un reporte de The New York Times.