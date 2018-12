“Por favor, empresas de tecnología, se los imploro, si son lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que estoy embarazada o de que he dado a luz, entonces seguramente son también lo bastante inteligentes como para darse cuenta de que mi bebé murió y mostrarme así publicidad relevante, o tal vez, no mostrarme ninguna", escribe Brockell. “Dejenme decirles lo que sientes cuando finalmente vuelves a casa desde el hospital con los brazos más vacíos del mundo , después de que tú y tu marido han pasado días llorando”, continúa.

La gota que colma el vaso

“Apuesto a que cuando hice la lista de regalos Amazon incluso les dijo la fecha en que daría a luz: el 24 de enero", continúa. "¿Pero acaso no vieron cómo buscaba en Google '¿esto son contracciones de Braxton Hicks?' o 'el bebé no se mueve'? ¿Acaso no detectaron mis tres días en silencio, poco común para una usuaria como yo que tuitea frecuentemente? ¿O el post con el comunicado, que incluía palabras clave como 'con el corazón roto', y 'nacido muerto', y 200 emoticones con lágrimas de mis amigos? ¿Acaso no es algo que podían rastrear?", escribe.