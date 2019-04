Cuando desconectar es un lujo que pocos pueden permitirse: sigue estos trucos para frenar la invasión de las pantallas

Ernest Quintana, un residente de Fremont (California) de 79 años internado en el hospital por una enfermedad pulmonar crónica, recibió la noticia de que le quedaba poco tiempo de vida a través de un robot . Cuando la familia se enteró de que los pulmones de Quintana estaban fallando, no había un doctor presente en la sala; en lugar de eso, un robot con una pantalla al pie de la cama y a través de una videollamada les comunicó que el paciente “tal vez no regresaría a casa”.

Colegios sin tabletas ni computadoras

Mientras escuelas de medio mundo introducen tabletas y computadores en las aulas, los trabajadores adinerados de Silicon Valley se rascan los abultados bolsillos para proteger a sus hijos de la la tecnología . Como apunta el diario The New York Times en este artículo, los niños adinerados están creciendo con menos tiempo frente a las pantallas pero "los niños pobres están creciendo con más. La comodidad que alguien siente al interactuar con otras personas podría convertirse en un nuevo marcador de clase ”.

Conforme aparecen más pantallas en las vidas de las personas de clase media o baja, y sabemos más sobre el efecto que las redes sociales tienen en nuestra salud, van desapareciendo de las vidas de los más pudientes. "Cuanto más medios tienes, más gastas para no tener pantallas cerca de ti. El contacto humano se vuelve un bien de lujo cuando las pantallas ocupan el vacío que dejan las estructuras sociales", apunta The New York Times.