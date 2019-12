Corte Suprema mantiene la ley del aborto de Kentucky que obliga a las mujeres ver el ultrasonido del feto antes del procedimiento

Por su parte, ACLU consideraba que Kentucky no tenía ninguna base médica al imponer la medida y que su único propósito era coaccionar a las mujeres a no llevar a cabo el aborto.

"Como una cuestión de Primera Enmienda, no hay nada cuestionable con que un estado le pida a un doctor hacer revelaciones veraces y no engañosas relevantes para el consentimiento informado antes de proceder a un aborto incluso si esas revelaciones tienen que ver con la vida del feto y tienen un efecto en persuadir a la paciente a no someterse al aborto", dijo esa corte de apelaciones al emitir su sentencia.