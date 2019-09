Consumidores que 'vapean' buscan aliviar su adicción a la nicotina… fumando cigarrillos

"Juul empeoró mi adicción a la nicotina", dijo el residente de Arlington, Virginia. "Cuando no lo tenía a mano por más de dos horas, me ponía muy ansioso”.

No es una total sorpresa que algunos jóvenes estén "volviendo al producto que intentaron dejar en principio", dijo Pamela Ling, profesora de medicina de la Universidad de California en San Francisco, quien estudia el tabaco y su comercialización.

En una declaración enviada por correo electrónico, Juul no abordó directamente la decisión de algunos de sus usuarios de volver a los cigarrillos, pero nuevamente se aferró al estribillo de que sus productos están "diseñados para ayudar a los fumadores adultos a cambiar el consumo de tabaco a un sistema alternativo de suministro de nicotina”.

El negocio del vapeo

A pesar que la industria dice que el vapeo está destinado a los adultos, hace unos dos años, Juul y otros fabricantes de cigarrillos electrónicos impactaron entre los jóvenes, cuando los adolescentes comenzaron a llevar los dispositivos a la escuela y los maestros los confundieron con unidades USB. Los estudiantes fumaban en los baños y pasillos de las escuelas, e incluso en clase, cuando los profesores no estaban mirando.

Hace poco, Michigan se convirtió en el primer estado en prohibir la venta de cigarrillos electrónicos saborizados , en un intento por terminar con el vapeo de los adolescentes. En junio, la Junta de Supervisores de San Francisco prohibió la venta de todos los cigarrillos electrónicos a partir de 2020. Juul está desafiando esa acción con una medida que se votará en noviembre, la Proposición C, respaldada por millones de sus propios dólares.

La FDA ha aprobado siete tratamientos para dejar de fumar, incluyendo los parches, gomas de mascar y pastillas. Los cigarrillos electrónicos no están entre ellos, dijo la doctora Elisa Tong, profesora asociada de medicina de la Universidad de California-Davis.

Tong dijo que estos dispositivos podrían estar usando más nicotina de lo que se cree. Agregó que entiende por qué algunos eligen volver a fumar, pero no lo recomienda.

"Lo que están intentando es tratar de reducir los niveles superaltos de nicotina. Desafortunadamente, los fabricantes no tienen un manual sobre cómo abandonar sus propios dispositivos”, indicó.

La doctora Amanda Graham, vicepresidenta senior de innovaciones de Truth Initiative, un grupo de defensa contra el tabaco, dijo que está viendo "desesperación y enfoques equivocados" de adolescentes y adultos jóvenes que intentan liberarse de la nicotina. "Los jóvenes están buscando en la oscuridad lo que parece lógico", apuntó Graham. "Pero no hay un nivel seguro de tabaquismo”.

Esto es dejar de fumar

A principios de este año, el grupo de Graham lanzó un programa digital para ayudar a los adolescentes y adultos jóvenes a abandonar sus dispositivos de vapeo. Desde entonces, 41,000 personas entre 13 y 24 años se han inscrito en “This is Quitting” (" Esto es dejar de fumar "), que les envía consejos y apoyo a través de mensajes de texto.

"Me he olvidado de lo que es no consumir nicotina", dijo Gatus, de 21 años.