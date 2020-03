Con 101 años venció al coronavirus: la historia de este abuelo (y otros) que le ganan a la enfermedad

Abuelo italiano de 101 años le ganó al virus

"Es en los momentos más oscuros que ciertas historias adquieren significados más amplios... Se convierten en símbolos. Esta mañana me dieron una noticia: el Sr. P., de Rimini, positivo en covid-19, fue dado de alta del hospital Infermi en Rimini y regresó a casa con su familia", señaló la vicealcaldesa Gloria Lisi.

Geneva, una tatarabuela de 90, está oficialmente "libre de coronavirus"



Sus cuatro hijos vivos se apresuraron a su lado, aunque no podían abrazarla, no podían darle un beso. "¿Estar tan cerca y no ser capaz de tocarla? Brutal... Ni siquiera puedo expresarlo con palabras, te arranca el corazón", contó su hija Cami.