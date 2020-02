Compras de pánico agotan las mascarillas en mercados y farmacias de Los Ángeles

No hay mascarillas en el inventario

Residentes no tienen miedo al contagio

“Acabo de regresar de El Salvador y las únicas personas que llevaban la boca tapada eran las azafatas y todas las personas en el aeropuerto de Comalapa”, dijo. “A mí no me preocupa lo que dicen en la televisión; si me va a dar, me va a dar. Yo todo lo dejo en las manos de Dios”.