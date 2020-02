¿Qué tan efectivos son los tapabocas y desinfectantes de manos para protegernos del coronavirus?

“Usar una máscara quirúrgica para prevenir las infecciones es una práctica popular en muchos países como China donde el recuerdo del SARS ha contribuido a aumentar la ansiedad por el nuevo coronavirus. Pero no hay muchas investigaciones científicas serias que avalen su efectividad y los resultados no son concluyentes”, explica en un artículo de la Universidad de Columbia Stephen Morese, profesor de epidemiología de la Escuela de Salud Pública de esa casa de estudios.

Sin embargo, muchos expertos como Julie Vaishampayan, directora de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de EEUU consideran estas máscaras como “la última línea de defensa”, tal y como explica al New York Times .

En efecto, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades por ahora no recomiendan que las personas sin síntomas usen este tipo de máscaras o los protectores de respiración n95 en público para prevenir el contagio del coronavirus u otros virus respiratorios como la influenza .

La evidencia también indica que los tapabocas son mejores atrapando las bacterias contenidas en gotas de líquido, splashes o sprays como las de los estornudos, pero no filtran las partículas virales más pequeñas contenidas en el aire , explica la Universidad de Columbia. Por eso no son completamente efectivas, pero en lugares como Wuhan, donde el virus está muy expandido, pueden ser mejor que nada.

Las máscaras no son completamente infalibles y errores muy frecuentes en su uso, como removerlas temporalmente para rascarse el rostro o atender el teléfono, pueden anular todo el efecto protector o incluso ser perjudiciales.

A quienes por algún motivo u otro decidan usar un tapabocas se les aconseja hacerlo de forma consistente ante el riesgo de infección (como son incómodas, mucha gente se las quita), lavarse las manos inmediatamente después de removerlo, asegurarse de que cubra la boca y nariz y de que no haya otras aberturas. Y, sobre todo, no sentirse demasiado seguro por usarlo: tener uno no implica que uno deba dejar de seguir otras normas de higiene o exponerse innecesariamente a personas que tosan o estornuden.