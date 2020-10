Cómo deberían los padres hablar de sexo con sus hijos: cuanto antes y con naturalidad

Como parte de nuestra investigación en educación sexual preguntamos a un grupo de adolescentes por qué no hablaban de sexo con sus padres. La razón principal era la perspectiva de vivir un momento profundamente embarazoso . También hablamos con padres que no sabían cuándo o cómo tener estas conversaciones, y del mismo modo preguntamos a algunos profesores, que nos hablaron de las enormes dificultades que tenían para implicar a los padres en la educación sexual de sus hijos.

Empieza pronto

Algunos padres nos dijeron que no habían hablado de sexo con sus hijos adolescentes porque estos aún no tenían relaciones sexuales. Pero lo cierto es que este tipo de conversaciones se deberían producir mucho antes .

Sé natural

Aprender juntos

Evita el “momento tenemos que hablar”

Escuchar en lugar de dar la charla

A los adolescentes que participaron en nuestro estudio se les asignó una tarea en la que tenían que hablar de sexo con sus padres… pero la mayoría no lo hizo. Cuando les preguntamos por qué, nos dijeron que no podían sacar el tema “en la mesa de la cocina” porque, si lo hacían, pensaban que les iban a soltar la charla. “¿Pero todavía no estás con eso, no?” o “No me digas que estás embarazada…”. Sopesaron las opciones, y decidieron no hacerlo. La verdad es que no se les puede culpar de ello.