Panel de expertos de la FDA recomienda la aprobación de la vacuna de Moderna, que podría ocurrir muy pronto

20 millones de dosis para fin de mes

Eficaz para prevenir casos graves

En el caso de Pfizer, la FDA no halló pruebas tan concluyentes, ya que 10 de las personas que recibieron el placebo sufrieron síntomas graves y uno de los individuos vacunados también desarrolló el mismo cuadro. La FDA consideró que esa muestra estadística no era significativa porque era demasiado pequeña y, por tanto, no podían extraerse conclusiones definitivas.

Tanto las inyecciones de Moderna como las de Pfizer-BioNTech son las llamadas vacunas de ARNm . No están hechos con el coronavirus en sí , lo que significa que no hay posibilidad de que alguien pueda contraerlo por las inyecciones. En cambio, la vacuna contiene un fragmento de código genético que entrena al sistema inmunológico para que reconozca la proteína enriquecida en la superficie del virus.

No obstante, la vacuna Moderna es más fácil de manejar porque no necesita mantenerse en el congelador a menos 94 grados Fahrenheit (menos 70 Celsius).

La aceptación generalizada de la vacuna es fundamental para proteger a una cantidad suficiente de la población de Estados Unidos para derrotar la pandemia. Pero solo la mitad de los estadounidenses dice que quiere vacunarse, mientras que alrededor de una cuarta parte no desea hacerlo y el resto no está seguro, según una encuesta reciente de The Associated Press-NORC Center for Public Health Research.