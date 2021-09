Contagios por covid-19 en niños se quintuplicaron en todo EEUU

“Es fácil subestimar el impacto de la enfermedad en los niños, pero simplemente porque nuestros números y pacientes sean pequeños, no significa que no sean importantes”, explica en su cuenta de Twitter Chris Carroll, médico de atención crítica pediátrica. “Que los números de ingresos pediátricos en unidades de cuidados intensivos sea ‘menos impresionante’ que el de adultos no significa que el impacto no sea real”, recalca.