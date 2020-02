A propósito de las falsedades de Trump: ¿por qué el ser humano tiende a mentir seguido?

Claro que el mandatario tiene el listón muy alto: recordemos que este presidente fue capaz de hacer creer al 40% de sus compatriotas que el expresidente Barack Obama es musulmán y no nació en EEUU .

Trump dice que él no miente (“ mi sinceridad es la que me mete en líos”, asegura) pero la escalada de embustes da, literalmente, para una enciclopedia: a fecha del pasado 19 de enero, el seguidor de mentiras del diario The Washington Post dejaba constancia de un total de 16,241 mentiras o medias verdades en 1,095 días, unos 15 embustes por día.