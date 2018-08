“Creo que cada padre que ha perdido un bebé puede relacionarse con Tahlequah. Todos deseamos que nuestra sociedad y nuestra cultura reconociera cuán profundo es ese dolor y cómo te cambia de raíz”, explicó al Seattle Times, Cori McKenzie quien al ver las imágenes no pudo evitar recordar su propia experiencia. “Desearía haber tenido una semana o más para compartir con mi hija y no unas simples horas. La tristeza de la ballena me rompió el corazón”, agregó.