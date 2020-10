El nuevo beato de la iglesia: un joven de 15 años de jeans, zapatillas deportivas y gurú de la internet

Al joven se le atribuye un milagro en octubre de 2010 cuando un niño que padecía de páncreas anular -que le provocaba vómitos constantes- llegó con su abuelo a la capilla de Nuestra Señora Aparecida, donde se acercó para recibir la bendición de la reliquia de Acutis la cual supuestamente le concedió ya no vomitar.

“Él no se quedó en una confortable inmovilidad. Él tomó las necesidades de su tiempo, porque él vio la cara de Cristo en los más débiles”, dijo tras la ceremonia el papa Francisco, quien describió a Acutis como “un hombre joven enamorado de la Eucaristía”.

Un "santo" de jeans y camiseta

El sacerdote Carlos Acácio Gonçalves Ferreira, rector del Santuario del Despojo en Asís, le dijo a ACI Prensa que el cuerpo de Acutis se encontraba “en un estado muy íntegro, no intacto, pero íntegro” y que “conserva todos los órganos”.

"No es la beatificación de Harry Potter"

Hernán Quezada, delegado de la formación de los jesuitas en México , recordó en entrevista con Univision Noticias días atrás que tener un cuerpo incorrupto “no es un requisito para la santidad”, por lo que sería una lástima que “toda la atracción a su figura sea entorno a eso y no en su vida y acciones”.

De manera tajante el sacerdote y médico precisó que quien es santo es porque tuvo una vida extraordinaria y no momentos paranormales. “No estamos ante la beatificación de Harry Potter, sino en la de un joven que tenía una vida apasionada en Cristo” , aclaró.

Además, Quezada celebró la idea fresca de un santo en jeans, joven y que parezca un chico cotidiano, “porque a veces la idea de santidad que tenemos es de gente rara con vestimenta rara y este no es el caso, sino que era un chico extraordinario con muchos amigos y que tenía un gusto de ayudar a los demás, trabajar en comedores comunales, ser catequista y, además, un genio de la informática”.

El sacerdote insistió en que se debe preservar la historia de vida de Acutis y no el hecho de un posible cuerpo incorrupto, “porque entonces no serviría de nada su labor porque tendríamos un culto en torno a un personaje y no una devoción que lleve a Cristo”.