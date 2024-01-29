El explosivo crecimiento de los 'nones', estadounidenses que no creen en religiones

Video Pastor de Iglesia Bautista destruye con un hacha una imagen de la Virgen de Guadalupe y despierta indignación

Según un recienteb estudio del Centro de Investigaciones Pew, las personas sin afiliación religiosa son el grupo más grande en Estados Unidos en términos de sus creencias espirituales.

Este grupo, al que los investigadores del tema se refieren como los 'nones' (ninguno en inglés), está compuesto por ateos, agnósticos y aquellos que dicen que su religión es "ninguna en particular".

El crecimiento de los nones ha sido vertiginoso en las últimas décadas. De conformar solo el 5% de la población estadounidense hace 50 años y el 16% en 2017, ahora muestra que conforman más de un cuarto de la población del país, es decir, el 28%.

Los nones no son un grupo uniforme

Según el estudio titulado 'Los nones en Estados Unidos: quiénes son y en qué creen', el grupo ya supera a protestantes evangélicos (24%) y a católicos (23%).

El pastor Ryan Burge, profesor adjunto de ciencias políticas en la Eastern Illinois University y autor de “The Nones” (“Los no religiosos”), da un sermón en la Primera Iglesia Bautista en Mt. Vernon, Illinois. Para Burge, el aumento de "los no religiosos" y el descenso de los religiosos no es una simple estadística, sino un hecho que ha constatado en su parroquia en los últimos 16 años. Imagen Jessie Wardarski/AP

El 17% de los nones son latinos, el segundo grupo étnico más representado en el grupo, después de los blancos con un 63%, el 69% son menores de 50 años, y se dividen casi equitativamente en términos de género, con un 51% para los hombres y un 47% para las mujeres.

La proporción de ateos entre los nones es de un 17%, mientras que los agnósticos constituyen el 20% del grupo. El 63% restante está conformado por quienes dicen que su religión es "ninguna en particular", un grupo que según el estudio tiende a ser menos educado, más moderado en temas políticos y menos negativo respecto a la religión.

El estudio, que consultó a un universo de más de 3,300 adultos estadounidenses, determinó que los nones no son un grupo homogéneo.

El Centro de Investigaciones Pew determinó que aunque el 68% de los nones cree en Dios o en otro poder superior y muy pocos asisten a algún tipo de servicio religioso, el 67% de ellos, sin embargo, alberga algún tipo de duda o escepticismo y el 60% cuestiona una gran cantidad de enseñanzas religiosas.

La mayoría de los nones dice que la religión puede llegar a ser dañina, mostrando opiniones más positivas sobre la ciencia que quienes tienen afiliaciones religiosas. Aún así, rechazan la idea de que la ciencia puede explicarlo todo.

El estudio coincide con las tesis del pastor bautista Ryan Burge, profesor adjunto de ciencias políticas en Eastern Illinois University y autor de 'The Nones'. Para Burge, el aumento de los nones y el descenso de los religiosos no es una simple estadística, sino un hecho que ha constatado en su parroquia en los últimos 16 años.

Los nones podrían llegar a ser un grupo político importante

Para Gregory Smith, el investigador líder del estudio, el crecimiento de nones podría afectar la vida pública estadounidense.

Según Smith, citado por la Radio Nacional Pública (NPR en inglés), los nones “se encuentran entre los distritos electorales liberales y demócratas más fuertes y consistentes de Estados Unidos", por lo que su crecimiento podría cambiar el balance de la política electoral en las próximas décadas enfrentado al el número decreciente de evangélicos blancos que mayoritariamente apoyan políticas conservadoras.

Sin embargo, el estudio señala que los nones se comprometen cívicamente menos que los religiosos y son menos propensos a votar, por lo que podría requerirse de un esfuerzo organizativo, similar al que proporcionan las iglesias, para aprovechar su potencial político.

Según el estudio, son precisamente las minorías de ateos y agnósticos entre los nones, quienes tienen más probabilidades de tomar acción política y cívica que lo que respondieron que su religión es "ninguna en particular".

Con información de The Associated Press.