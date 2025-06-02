Mes del Orgullo 2025: la desconocida historia de los santos “transexuales” que la Iglesia venera como ejemplo de valores cristianos

Video Mujer trans hispana llama al 911 en busca de ayuda y muere baleada por la policía: esto se sabe

En Estados Unidos varios estados dirigidos por republicanos han restringido los derechos de los transexuales. Iowa firmó una ley que elimina la protección de los derechos civiles de las personas transgénero, Wyoming prohibió a los organismos estatales exigir el uso de los pronombres preferidos y Alabama aprobó recientemente una ley por la que solo se reconocen dos sexos.

Mientras que en otras legislaturas estatales se han presentado cientos de proyectos de ley para recortar los derechos de las personas transgénero. También a principios de año, varios decretos de la Casa Blanca impulsaron la negación de la identidad trans.

Uno de los decretos asegura que las políticas de afirmación de género del gobierno de Joe Biden eran "anticristianas". En él se acusaba a la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Biden de obligar "a los cristianos a afirmar la ideología transgénero radical en contra de su fe".

Para que quede claro, no todos los cristianos son antitrans. Y en mi investigación de la historia y la literatura medievales, encontré pruebas de una larga historia en el cristianismo de lo que hoy podría llamarse santos "transgénero".

Aunque ese término no existía en la época medieval, la idea de hombres que vivían como mujeres, o de mujeres que vivían como hombres, estaba incuestionablemente presente en el periodo medieval.

Muchos estudiosos han sugerido que el uso del término moderno transgénero crea conexiones valiosas para comprender los paralelismos históricos.

Los santos “transgénero” en el cristianismo del Medioevo

Existen al menos 34 historias documentadas de vidas de santos transgénero de los primeros siglos del cristianismo.

Aunque originalmente aparecieron en latín o griego, varias historias de santos transexuales llegaron a las lenguas vernáculas.

De los 34 santos originales, al menos tres alcanzaron gran popularidad en la Europa medieval: Santa Eugenia, Santa Eufrosina y San Marinos.

Los tres nacieron como mujeres, pero se cortaron el pelo y se vistieron con ropas masculinas para vivir como hombres e ingresar en monasterios.

Eugenia, criada como pagana, ingresó en un monasterio para aprender más sobre el cristianismo y más tarde se convirtió en abad. Eufrosina se unió a un monasterio para escapar de un pretendiente no deseado y pasó allí el resto de su vida.

Marinos, nacida Marina, decidió renunciar a ser mujer y vivir con su padre en el monasterio como un hombre. Eran historias muy conocidas.

La historia de Eugenia apareció en dos de los manuscritos más populares de su época: "Vidas de santos" de Ælfric y "La leyenda dorada". Ælfric fue un abad inglés que tradujo las vidas de los santos latinos al inglés antiguo en el siglo X, poniéndolas a disposición del público laico.

"La Leyenda Dorada" fue escrita en latín y recopilada en el siglo XIII; forma parte de más de mil manuscritos. Eufrosina también aparece en las vidas de santos de Ælfric, así como en otros textos en latín, inglés y francés antiguo.

La historia de Marinos está disponible en más de una docena de manuscritos en al menos 10 lenguas. Para los que no sabían leer, las vidas de santos de Ælfric y otros manuscritos se leían en voz alta en las iglesias durante el oficio del día del santo.

Una pequeña iglesia de París construida en el siglo X estaba dedicada a Marinos, y supuestamente se conservaban reliquias de su cuerpo en el monasterio libanés de Qannoubine.

La relevancia de los santos “transgénero” en el cristianismo medieval

Todo esto quiere decir que mucha gente hablaba de estos santos. En la época medieval, las vidas de los santos tenían menos importancia como historia y más como cuentos morales.

Como cuento moral, no se pretendía que el público reprodujera la vida de un santo, sino que aprendiera a emular los valores cristianos.

La transición entre lo masculino y lo femenino se convierte en una metáfora de la transición de lo pagano a lo cristiano, de la riqueza a la pobreza, de la mundanalidad a la espiritualidad. La Iglesia católica se opuso al travestismo en leyes, reuniones litúrgicas y otros escritos. Sin embargo, el cristianismo honró la santidad de estos santos transexuales.

En una colección de 2021 de ensayos sobre santos transexuales y ‘queer’ en el periodo medieval, los académicos Alicia Spencer-Hall y Blake Gutt sostienen que el cristianismo medieval veía la transexualidad como algo sagrado.

"La transexualidad no solo es compatible con la santidad, sino que la propia transexualidad es santa", escriben.

Los santos transexuales tuvieron que rechazar las convenciones para vivir sus propias vidas auténticas, igual que los primeros cristianos tuvieron que rechazar las convenciones para vivir como cristianos.

La estudiosa de la literatura Rhonda McDaniel explica que en la Inglaterra del siglo X, adoptar los valores cristianos de evitar la riqueza, el militarismo y el sexo facilitó que la gente fuera más allá de las ideas estrictas sobre el género masculino y femenino.

En lugar de definir el género por valores masculinos y femeninos separados, todos los individuos podían definirse por los mismos valores cristianos.

Históricamente, e incluso en la época contemporánea, el género se asocia a valores y roles específicos, como asumir que las tareas del hogar son para las mujeres o que los hombres son más fuertes, pero la adopción de estos valores cristianos permitía a los individuos trascender tales distinciones, especialmente cuando ingresaban en monasterios y conventos.

Según McDaniel, incluso santos cisgénero como Santa Inés, San Sebastián y San Jorge ejemplificaban estos valores, mostrando cómo cualquier persona del público podía oponerse a los estereotipos de género sin cambiar su cuerpo.

El amor de Inés por Dios le permitió renunciar al papel de esposa. Cuando los hombres le ofrecieron amor y riqueza, los rechazó en favor del cristianismo. Sebastián y Jorge eran poderosos romanos de los que se esperaba, como hombres, que ejercieran un violento militarismo.

Sin embargo, ambos rechazaron su violenta masculinidad romana en favor del pacifismo cristiano.

La vida digna de emulación de los santos “transgénero”

Aunque la mayoría de las vidas de santos se escribieron principalmente como cuentos morales, la historia de José de Schönau se contó como muy real y digna de emulación por parte del público. Su historia se cuenta como un relato histórico de una vida alcanzable para los cristianos comunes.

A finales del siglo XII, José, nacido mujer, ingresó en un monasterio cisterciense de Schönau (Alemania). Durante su confesión en el lecho de muerte, José contó la historia de su vida, incluida su peregrinación a Jerusalén cuando era niño y su difícil viaje de regreso a Europa tras la muerte de su padre.

Cuando finalmente regresó a Cologne, su ciudad natal, ingresó en un monasterio como hombre en agradecimiento a Dios por haberle devuelto sano y salvo a casa.

A pesar de defender que la vida de José merecía ser emulada, el primer autor de la historia de José, Engelhard de Langheim, tenía una relación complicada con el género de José. Afirmaba que José era una mujer, pero solía utilizar pronombres masculinos para describirlo.

Aunque las historias de Eugenia, Eufrosina y Marinos se cuentan como cuentos morales, sus autores tenían relaciones igualmente complicadas con su género.

En el caso de Eugenia, en un manuscrito, el autor se refiere a ella con pronombres totalmente femeninos, pero en otro, el escriba se desliza hacia pronombres masculinos.

Marinos y Eufrosina también se mencionan con frecuencia como masculinos. El hecho de que los autores se refirieran a estos personajes como masculinos sugiere que su transición a la masculinidad no era solo una metáfora, sino en cierto modo tan real como la de José.

Basándome en estos relatos, sostengo que el cristianismo tiene una historia transgénero de la que tirar y muchas oportunidades para adoptar la transexualidad como parte esencial de sus valores.

*Sarah Barringer es candidata a doctora en inglés de la Universidad de Iowa.

Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Si deseas leer la versión en inglés, puede encontrarla en el siguiente enlace.

