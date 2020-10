Casi 15 años después de morir y con su cuerpo “intacto”, el joven ‘apostol de la Internet’ será beatificado por el Papa Francisco

A este joven también se le atribuye un milagro en octubre de 2010 cuando un niño que padecía de páncreas anular -que le provocaba vómitos constantes- llegó con su abuelo a la capilla de Nuestra Señora Aparecida, donde se acercó para recibir la bendición de la reliquia de Acutis la cual supuestamente le concedió ya no vomitar , además de que en febrero de 2011 nuevas pruebas médicas arrojaron que el pequeño se había curado , según el sitio web Campo Grande News .

El sacerdote Carlos Acácio Gonçalves Ferreira, rector del Santuario del Despojo en Asís, le dijo a ACI Prensa que el cuerpo de Acutis se encontraba “en un estado muy íntegro, no intacto, pero íntegro” y que “conserva todos los órganos”.

"No es la beatificación de Harry Potter"

Hernán Quezada, delegado de la formación de los jesuitas en México , recordó en entrevista con Univision Noticias que tener un cuerpo incorrupto “no es un requisito para la santidad”, por lo que sería una lástima que “toda la atracción a su figura sea entorno a eso y no en su vida y acciones”.

De manera tajante, el sacerdote y médico, precisó que quien es santo es porque tuvo una vida extraordinaria y no momentos paranormales. “No estamos ante la beatificación de Harry potter, sino en la de un joven que tenía una vida apasionada en Cristo” , aclaró.

Además, Quezada celebró la idea fresca de un santo en jeans, joven y que parezca un chico cotidiano, “porque a veces la idea de santidad que tenemos es de gente rara con vestimenta rara y este no es el caso, sino que era un chico extraordinario con muchos amigos y que tenía un gusto de ayudar a los demás, trabajar en comedores comunales, ser catequista y, además, un genio de la informática”.

El sacerdote insistió en que se debe preservar la historia de vida de Acutis y no el hecho de un posible cuerpo incorrupto, “porque entonces no serviría de nada su labor porque tendríamos un culto en torno a un personaje y no una devoción que lleve a Cristo”.