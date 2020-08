Quién es la doctora Birx, la coordinadora de la respuesta de EEUU al coronavirus criticada por Pelosi y Trump

El pasado 2 de agosto, las declaraciones de la doctora Birx destacaron en titulares en todos los medios cuando advirtió que estamos en una "nueva fase" de la pandemia, distinta a marzo y abril, y habló de la necesidad de redoblar los esfuerzos y cuidados. Horas antes, Pelosi había dicho en una entrevista matutina que no confiaba en ella: "Creo que el presidente ha estado difundiendo desinformación sobre el virus y ella es su persona designada, así que no tengo confianza allí, no", aseguró.