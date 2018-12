Cuando el corazón se encoge

George y Barbara, por supuesto, no son los primeros en padecer (sospechamos) el síndrome, ni tampoco serán los últimos. Entre las parejas más famosas que murieron con un estrecho margen de tiempo se encuentran los cantantes June Carter Cash y Johnny Cash (el esposo falleció cuatro meses después), o la actriz británica Mary Tamm y su esposo Marcus Ringrose. Ringrose, un ejecutivo de 59 años en buena forma hasta la fecha, murió horas después de pronunciar una sentida elegía en el funeral de Tamm, conocida por su papel en la serie de ciencia ficción Doctor Who.

La muerte de los esposos no es la única en castigar duramente el corazón. El fallecimiento de un hijo puede conducirnos a la tumba, como quizá le ocurrió a la actriz Debbie Reynolds, que murió un día después que su hija, la también actriz Carrie Fisher (popular por interpretar a la princesa Leia en La guerra de las galaxias), en 2016. Incluso la muerte de una mascota, algo que no sorprenderá a los dueños de animales, puede encogernos fatalmente el corazón, como describe un estudio publicado en el New England Journal of Medicine a partir del caso de una mujer que acudió a emergencias con un fuerte dolor de pecho tras la muerte de su amado Yorkshire terrier.