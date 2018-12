Prueba: Rezvani TANK, listo para el ‘Apocalipsis Zombi’

El TANK no es el primer vehículo de Rezvani. Ya habíamos visto al Rezvani Beast (basado en el Ariel Atom ), un vehículo extremo por su rapidez, agilidad y diseño exterior. Estas fueron las razones por las que artistas como Chris Brown decidieron incluirlos en su colección y gracias a sus orgullosos dueños la marca Rezvani consiguió posicionarse en las mentes de aficionados de los autos y fanáticos de los artistas. Esta misma receta es la que persigue Rezvani con su TANK. Con producción limitada a solo 30 unidades al año y relación super-personalizada con sus clientes, no deberían tener problemas en alcanzar la demanda para todas las unidades.

Diseño Sin duda el exterior del TANK es como nada que he visto en el pasado. La influencia militar es evidente pero el toque futurista es un extra. El diseño del TANK, así como el resto de los productos de la marca, fue trabajado por el mismo Ferris Rezvani y Samir Sadikhov . Este último es un diseñador con experiencia y con productos interesantes en su portafolio, todos con diseños radicales con influencia e inspirados en vehículos de alto desempeño.

Interior Por dentro, su cabina ha conseguido el logo de Rezvani en lugares estratégicos para cubrir marcas ajenas. Otro detalle importante de mencionar es el reemplazo de la pantalla centrar táctil fabricada por Alpine. Sin duda la cabina es el espacio que puede recibir mayor influencia de los compradores. La combinación de materiales y colores, así como los sistemas de entretenimiento están solo limitados al espacio y al presupuesto del cliente. En un vehículo blindado como el Military Edition, la comunicación con el exterior puede ser complicada, es por eso por lo que se han instalado altavoces en el exterior e interior para evitar este lío. Los interruptores para la operación de los diversos sistemas de seguridad como la cortina de humo, luces segadoras, sirenas, luces auxiliares, ‘botón de pánico’, etc., han sido instalados en el techo y al alcance del piloto y/o copiloto.