Un mujer asegura que Trump la violó en una tienda, es la número 16 que lo denuncia por agresión sexual

Según New York Magazine Bergdorf Goodman no mantuvo grabaciones de las cámaras de seguridad.



Caroll dijo que no había hecho su acusación antes porque "recibir amenazas de muerte, que me saquen de mi casa, que no me tomen en serio, ser arrastrada por el barro ... y unirme a las 15 mujeres que han presentado historias creíbles sobre cómo el hombre las agarró, acosó, menospreció, manoseó, y las agredió, solo para ver cómo él le da la vuelta, lo niega, las amenaza y las ataca, nunca me sonó muy divertido”.