Joe Biden

Última reunión con Biden: Xi dice que China está lista para trabajar con Trump

Existe una gran expectativa por cómo se desarrollarán las relaciones entre China y EEUU con el regreso de Trump al poder por su promesa de imponer nuevos aranceles y reeditar la guerra comercial de su primer gobierno.

Univision y AP
Video ¿De qué hablaron Trump y Biden en la Casa Blanca? Te contamos detalles del encuentro

En su última reunión oficial, el líder de China, Xi Jinping, le dijo al presidente estadounidense Joe Biden que "China está lista para trabajar con una nueva administración" del presidente electo Donald Trump, quien se prepara para asumir el cargo en enero.

“China está dispuesta a trabajar con una nueva administración estadounidense para mantener la comunicación, ampliar la cooperación y gestionar las diferencias a fin de esforzarse por una transición estable de la relación entre China y Estados Unidos en beneficio de los dos pueblos”, dijo Xi a través de un intérprete.

Ambos mandatarios se reunieron el sábado al margen de la cumbre anual de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

Por su parte, Biden dijo que estaba orgulloso del trabajo que las naciones habían logrado desde su última reunión, que tuvieron el año pasado, al margen de la conferencia del foro celebrada en San Francisco.

"En los últimos cuatro años, las relaciones entre China y Estados Unidos han experimentado altibajos, pero con nosotros dos al mando, también hemos participado en diálogos y cooperación fructíferos, y en general hemos logrado estabilidad", dijo Biden.

Biden pide a China que controle a Corea del Norte

Se esperaba que Biden instara a Xi a disuadir a Corea del Norte de seguir profundizando su apoyo a la guerra de Rusia contra Ucrania.

Con la reunión final, los funcionarios dijeron que Biden buscaría que Xi intensifique el compromiso con China para evitar que se intensifique aún más un momento ya peligroso con Corea del Norte.

Biden, junto con el presidente surcoreano Yoon Seok Yul y el primer ministro japonés Shigeru Ishiba, condenaron el viernes la decisión del líder norcoreano Kim Jong Un de enviar miles de tropas para ayudar a Moscú a repeler a las fuerzas ucranianas que se han apoderado de territorio en la región fronteriza rusa de Kursk.

Los norcoreanos han proporcionado a Rusia artillería y otras municiones, según funcionarios de inteligencia de Estados Unidos y Corea del Sur. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur han expresado su alarma por la cadencia intensificada de pruebas de misiles balísticos de Pyongyang.

La amplia agenda entre China y EEUU

Biden y Xi tenían mucho más que discutir aparte de Corea del Norte, incluido el apoyo indirecto de China a Rusia, cuestiones de derechos humanos, tecnología y Taiwán, la región autónoma que Beijing reclama como propia.

Ambos presidentes comenzaron su día en el retiro de líderes en la cumbre de la APEC, participando en una foto donde todos lucieron bufandas hechas de lana de vicuña, un animal simbólico para Perú. Es una práctica común que los líderes en estas reuniones se pongan la ropa tradicional del país anfitrión. Xi observó atentamente a Biden mientras el presidente estadounidense se dirigía al escenario.

Muchas empresas estadounidenses, incluidas Nike y el minorista de gafas Warby Parker, ya han estado diversificando sus fuentes de abastecimiento fuera de China. La marca de zapatos Steve Madden dice que planea reducir las importaciones de China hasta en un 45% el próximo año.

