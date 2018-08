Trump vuelve a amenazar con intervenir el Departamento de Justicia y el FBI: “Me meteré ahí, si tengo que hacerlo”

Los rumores crecientes esta semana de que el presidente Donald Trump ha retomado la intención de despedir al fiscal general Jeff Sessions y a la dirección del FBI (Buró Federal de Investigaciones) parecen tener cada vez más fundamento. El propio mandatario lo dijo la noche de este jueves en un largo mitin nocturno en Evansville, Indiana, donde amenazó con intervenir ambos despachos “si no hacen su trabajo”.

"Lo único que puedo decir es que nuestro Departamento de Justicia y nuestro FBI, y me refiero a sus respectivas cúpulas porque dentro tienen gente increíble, tienen que empezar a hacer su trabajo y a hacerlo correctamente , porque la gente está enfadada", dijo el mandatario ante sus eufóricos seguidores.

"Lo que está ocurriendo es una vergüenza y yo quería mantenerme al margen, pero en algún momento, si no se arreglan las cosas adecuadamente, porque quiero que hagan su trabajo, me involucraré. Me meteré ahí, si tengo que hacerlo. Es vergonzoso", amenazó.