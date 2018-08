Con un tuit, Trump revive rumores cada vez más fuertes de que quiere despedir al fiscal Sessions

Y entre esos tuits, uno en particular se destaca: el del ataque por los reportes sobre la salida (anunciada este miércoles por Trump) de Don McGhan, abogado de la Casa Blanca considerado testigo 'clave' en la investigación de Mueller .

"¡Estoy muy entusiasmado con la persona que tomará el lugar de Don McGahn como consejero de la Casa Blanca! Me gustaba Don, pero él NO fue responsable de que yo no despidiera a Bob Mueller o Jeff Sessions. ¡Tantos informes falsos y noticias falsas!", indicó el mandatario desde Twitter este jueves, dejando entrever que aparentemente ya tiene un reemplazo para el saliente consejero.