Qué implica el fallo a favor de Trump sobre el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles

Video Corte permite a Trump mantener el control de la Guardia Nacional desplegada en Los Ángeles

El presidente Donald Trump celebró en su red social, Truth Social, la "gran victoria" que supuso el fallo de un tribunal de apelaciones a favor de que el gobierno federal pueda mantener el control de los efectivos de la Guardia Nacional que desplegó en Los Ángeles tras las protestas por las redadas migratorias.

En su decisión, un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del 9º Circuito concluyó unánimemente que era probable que Trump haya ejercido legalmente su autoridad al federalizar el control de la guardia, la primera vez que un presidente lo hacía sin permiso del gobernador desde 1965.

El fallo da la razón al gobernador Newsom al señalar que los presidentes no tienen poder ilimitado para tomar el control de la guardia de un estado, pero reconoce que el gobierno de Trump había presentado evidencia suficiente para justificarlo.

La decisión, la esperada tras la audiencia de argumentos orales, detiene el fallo de un tribunal inferior, que resolvió a favor de un interdicto solicitado por California al considerar que Trump podría haber actuado ilegalmente cuando activó a los soldados con la oposición del gobernador de California, Gavin Newsom.

Video Gavin Newsom acusa a Trump de amenazar la "democracia" tras el despliegue militar en Los Ángeles



"En todo Estados Unidos, si nuestras ciudades y nuestra gente necesitan protección, somos nosotros quienes se las daremos si la policía estatal y local no pudiera, por cualquier razón, hacer el trabajo", escribió Trump en un post en que volvió a referirse con su habitual insulto al gobernador de California.

Por su parte, Newsom emitió un comunicado en el que expresó su decepción de que el tribunal le permita a Trump retener el control de la Guardia. Pero también acogió con satisfacción un aspecto de la decisión.

"El tribunal rechazó correctamente la afirmación de Trump de que puede hacer lo que quiera con la Guardia Nacional y no tener que dar explicaciones ante un tribunal", manifestó. " El presidente no es un rey y no está por encima de la ley. Seguiremos adelante con nuestro desafío al uso autoritario de soldados de las fuerzas armadas estadounidenses por parte del presidente Trump contra ciudadanos".

Cómo explica la corte su decisión sobre la Guardia Nacional y Trump

La corte consideró suficiente el alegato del gobierno federal de que decidió tomar control de la Guardia Nacional, en contra del criterio del gobernador y de las autoridades policiales de Los Ángeles, porque los manifestantes estaban cometiendo actos violentos.

"Los hechos indiscutibles demuestran que, antes del despliegue de la Guardia Nacional, los manifestantes 'acorralaron' a varios agentes federales y lanzaron 'trozos de concreto, botellas de líquido y otros objetos' a los agentes", escribió el tribunal.

"Los manifestantes también dañaron edificios federales y provocaron el cierre de al menos un edificio federal. Y una furgoneta federal fue atacada por manifestantes, que rompieron las ventanas", agrega "El interés del gobierno federal en prevenir incidentes como estos es significativo".

La corte también tiene en cuenta que, incluso si el gobierno federal no le notificó al gobernador de California antes de federalizar la Guardia Nacional —según lo pide la ley—, Newsom no tenía poder para vetar la orden del presidente.

Qué implicaciones puede tener el fallo de la corte sobre federalizar la Guardia Nacional

El caso judicial podría tener implicaciones más amplias sobre el poder del presidente para desplegar soldados dentro del país, luego de que Trump les ordenara a los funcionarios de inmigración dar prioridad a las deportaciones de otras ciudades gobernadas por demócratas.

El caso comenzó cuando Newsom presentó una demanda para bloquear la orden de Trump, y obtuvo una victoria inicial por parte del juez federal de distrito Charles Breyer en San Francisco.

Breyer determinó que Trump se había excedido en su autoridad legal, que solo permite a los presidentes tomar el control durante tiempos de "rebelión o peligro de rebelión".

"Las protestas en Los Ángeles están muy lejos de ser una 'rebelión'", escribió Breyer, quien fue nombrado por el expresidente Bill Clinton y es hermano de Stephen Breyer, juez retirado de la Corte Suprema.

Sin embargo, el gobierno de Trump argumentó que los tribunales no pueden cuestionar las decisiones del presidente, y rápidamente aseguró una suspensión temporal por parte del tribunal de apelaciones.

El fallo, que no es sobre el fondo del asunto sino sobre medidas preliminares mientras se alcanza una solución, significa que el control de la Guardia Nacional de California permanecerá en manos federales mientras la demanda sigue su curso.

El estado puede ahora buscar que el pleno de la corte de apelaciones retome el caso o llevarlo directamente a la Corte Suprema, aunque, como reporta el diario The New York Times, bien podría desistir de seguir litigando ya que el asunto giraba sobre una medida que pronto quedará obsoleta.

De cualquier manera, el caso debe regresar este viernes al juzgado de Breyer para continuar su curso.