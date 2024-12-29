'Guerra' dentro del trumpismo: el presidente electo respalda a Elon Musk en la pelea por las visas H-1B

Video ¿A qué se enfrenta Elon Musk en el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump? Esto dice un experto

Donald Trump pareció tomar partido el sábado en la guerra interna dentro de su movimiento político, inclinándose a favor de Elon Musk y apoyando el uso de visas para trabajadores extranjeros cualificados.

En una entrevista con The New York Post el sábado, el presidente electo declaró: "Siempre me han gustado las visas, siempre he estado a favor de las visas. Por eso las tenemos”.

Esas han sido hasta el momento sus únicas declaraciones sobre el tema, que han causado un cisma en su coalición, entre el entorno MAGA más conservador y antiinmigrante y magnates tecnológicos como Elon Musk y Vivek Ramaswamy, a quienes Trump designó para liderar lo que será su Departamento de Eficiencia Gubernamental, un grupo externo que verá cómo recortar el gasto

“Tengo muchas visas H-1B en mis propiedades. Siempre he creído en la H-1B. La he utilizado muchas veces. Es un gran programa”, agregó Trump en su entrevista con el Post.

Sin embargo, en el pasado Trump ha sido un crítico de este tipo de visas, a las cuales llegó a calificar como “muy malas” o “injustas” para los trabajadores estadounidenses. Durante su primer mandato como presidente, dio a conocer una política de “contratación de estadounidenses” que ordenaba cambios en el programa para intentar garantizar que las visas se otorgaran a los solicitantes mejor pagados o más capacitados.

En su entrevista del sábado, el presidente electo no respondió a las preguntas sobre si buscaría algún cambio en el número o uso de este tipo de visas una vez que asuma el poder el mes que viene.

La "guerra civil" MAGA por las visas H-1B

Las políticas de inmigración de línea dura de Trump, centradas principalmente en los inmigrantes que están en el país ilegalmente, fueron una piedra angular de su campaña presidencial y un tema prioritario para sus seguidores. Pero en los últimos días, su coalición se ha dividido en un debate público en internet sobre la contratación de trabajadores extranjeros por parte de la industria tecnológica.

Los miembros de extrema derecha del movimiento de Trump han acusado a Musk y a otros en el nuevo flanco del trumpismo perteneciente al mundo tecnológico de impulsar políticas que están en desacuerdo con la visión de "Estados Unidos primero" de Trump.

La ingeniería de software y otros campos en la industria tecnológica han utilizado muchas visas H-1B para trabajadores extranjeros calificados y dicen que son una herramienta fundamental para puestos difíciles de cubrir. Pero los críticos han dicho que socavan a los ciudadanos estadounidenses que podrían ocupar esos puestos. Algunos de la derecha han pedido que se elimine el programa.



Tanto Musk como Ramaswamy dicen que Estados Unidos produce muy pocos graduados altamente calificados, y defienden fervientemente el programa de visas H-1B.

Musk, quien emigró de Sudáfrica justamente con una H-1B, escribió el jueves en su plataforma X que atraer talentos de ingeniería de élite del extranjero era "esencial para que Estados Unidos siga ganando".

Ramaswamy, hijo de inmigrantes de India, se sumó al debate y publicó un mensaje en el que deploró la "cultura estadounidense" ya que, según él, venera en ocasiones la mediocridad. Agregó que Estados Unidos corre el riesgo de que "China nos patee el trasero".

Esperamos el "divorcio" de Trump con las empresas tecnológicas

Eso enfureció a varios conservadores prominentes que respaldaban a Trump mucho antes de que Musk se uniera a su causa este año y luego inyectara más de 250 millones de dólares en la campaña del republicano.

"Esperamos con ansias el inevitable divorcio entre el presidente Trump y las grandes empresas tecnológicas", dijo Laura Loomer, una figura de extrema derecha del movimiento MAGA conocida por sus teorías de la conspiración y quien a menudo volaba con Trump en su avión de campaña.

"Tenemos que proteger al presidente Trump de los tecnócratas", dijo. Ella y otros insisten en que Trump debería promover a los trabajadores estadounidenses y limitar aún más la inmigración.

En una publicación en X, Musk advirtió sobre una "guerra civil MAGA" por las visas y agregó: "Iré a la guerra por este tema".

En respuesta, el estratega de Trump, Steve Bannon, escribió en la plataforma Gettr que el programa H-1B trae inmigrantes que son esencialmente "sirvientes contratados" que trabajan por menos de lo que ganarían los ciudadanos estadounidenses, y calificó a Musk como un "niño pequeño".

Algunos de los partidarios originales de Trump dicen que temen que esté cayendo bajo la influencia de grandes donantes del mundo tecnológico como Musk y se esté alejando de sus promesas de campaña.

Con información de AP y AFP.

