Trump planteó una invasión militar de Venezuela, según un reporte

Un reporte de la agencia de noticias The Associated Press (AP) pubicado este miércoles, indica que el presidente Donald Trump planteó a sus asesores invadir Venezuela.

" Según el funcionario estadounidense, se le dijo específicamente a Trump que no hablara del asunto para evitar mala repercusión, pero lo primero que dijo el Presidente durante la cena fue: 'Mi personal me dijo que no hablara de esto'. A continuación, preguntó a cada presidente si estaba seguro de que no quería una solución militar", dice el informe. Todos respondieron que sí estaban seguros de que no evaluaban una opción militar.