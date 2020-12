En vilo el paquete de ayuda negociado por meses: Trump no lo firma y lo devuelve al Congreso para que eleve el monto del cheque

El proyecto de ley "es muy diferente a lo anticipado. Es realmente una desgracia", dijo Trump durante un video de unos 4:00 minutos publicado en su cuenta de Twitter. "El Congreso encontró abundante dinero para los países, cabilderos e intereses especiales extranjeros, mientras envió lo mínimo indisponsable al pueblo estadounidense", afirmó en declaraciones en las que parece haber mezclado las partidas dentro del paquete de estímulo económico con las que forman parte del presupuesto más amplio.

Fustiga a los migrantes indocumentados

En específico, Trump se quejó de que la ley concede el cheque a las familias de estatus mixto , donde solo uno de los cónyuges cuenta con un número de Seguro Social. Sin embargo, expertos consultados por Univision Noticias explicaron que en esos casos solo lo recibirá la persona de esa familia que cuente con un número de Seguro Social válido y, por ende, los migrantes indocumentados no se verán beneficiados como quiso hacer entender el mandatario.

"Le pido al Congreso que se deshaga de los ítems innecesarios en esta legislación y que me envíe un proyecto de ley apropiado. O la próxima administración tendrá que entregar un paquete de alivio al covid, y tal vez esa administración seré yo. Y completaremos el trabajo", agregó mientras insiste en no reconocer la aplastante derrota que sufrió ante el presidente electo, Joe Biden, alegando un supuesto fraude electoral en su contra del que no ha presentado evidencias contundentes.