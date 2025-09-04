Cambiar Ciudad
Senado

"Charlatán": senadores demócratas arrinconan a Robert F. Kennedy Jr. por su política antivacunas

"¿Qué límite debe cruzar Robert Kennedy para que algunos de ustedes (los republicanos) también se sumen a esta alarma?", dijo el senador demócrata Ron Wyden. La bancada opositora acorraló al secretario de Salud de Trump cuestionando sus despidos en los CDC y su polémica política sobre vacunas. Lo acusan de poner en riesgo la salud pública.

Video Senado de EEUU confirma a Robert Kennedy Jr. como secretario de Salud

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., enfrenta este jueves un áspero interrogatorio en el Comité de Finanzas del Senado, donde los demócratas lo acusaron en varias ocasiones de socavar la confianza en las vacunas y de provocar una crisis dentro de las agencias federales.

El senador Ron Wyden (demócrata de Oregon) abrió el fuego al señalar que Kennedy ha priorizado “elevar la ciencia 'basura' y teorías de conspiraciones" y advirtió que su permanencia en el cargo pone en riesgo la salud pública.

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., comparece ante el Comité de Finanzas del Senado, en el Capitolio en Washington, el jueves 4 de septiembre de 2025.
Imagen Mark Schiefelbein/AP


"¿Qué límite debe cruzar Robert Kennedy para que algunos de ustedes (los republicanos) también se sumen a esta alarma?", dijo Wyden. El senador por Oregon pidió varias veces que Kennedy renuncie y, alternativamente, instó a Trump a "despedirlo antes de que más personas resulten lastimadas".

Wyden solicitó que Kennedy jurara formalmente como testigo, desafiando la tradición, alegando que el secretario tiene antecedentes de mentir al Comité de Finanzas del Senado. Dijo, como ejemplo, que Kennedy prometió que "no haría nada como secretario del HHS que dificulte o desanime a las personas a vacunarse". Sin embargo, bajo el mandato de Kennedy, los reguladores estadounidenses han limitado la disponibilidad de las vacunas contra el coronavirus para muchos estadounidenses.

Por otra parte, el senador Michael Bennet (demócrata de Colorado) centró su ofensiva en las designaciones de Kennedy en el panel asesor de vacunas del CDC, al que incorporó críticos de las inmunizaciones.

“¿Deberían los padres y las escuelas de Colorado estar preparados para más brotes de sarampión como resultado de esto? ¿Y qué tal más brotes de paperas?”, preguntó Bennet. El intercambio subió de tono hasta convertirse en gritos, con el demócrata espetándole: “Esto no es un podcast. Es la salud de la gente, del pueblo estadounidense la que está en juego”.


Kennedy, por su parte, defendió los despidos recientes en el CDC, incluida la salida de la directora Susan Monarez, nombrada apenas semanas antes. "Tenemos que despedir gente de los CDC. No hicieron su trabajo”, dijo.

"Estos cambios fueron ajustes absolutamente necesarios para que la agencia recuperara su rol como la agencia de salud pública de referencia mundial", declaró Kennedy, y añadió que los CDC fracasaron "estrepitosamente" durante la pandemia de covid-19 sin hablar de datos científicos que lo respaldaran. "Quienes supervisaron ese proceso en los CDC —quienes pusieron mascarillas a nuestros niños, quienes cerraron nuestras escuelas— son quienes se irán", afirmó.

Un momento de tensión ocurrió cuando un manifestante interrumpió la audiencia gritando: “Estás matando a millones de personas” en alusión a las posturas antivacunas de Kennedy, antes de ser escoltado por la policía del Capitolio. El incidente reflejó la intensidad de un debate que ha polarizado a legisladores, expertos en salud y a la opinión pública.

Kennedy insistió en que sus medidas son “ajustes absolutamente necesarios” para "restaurar" el "gold standard" de los CDC.

"Charlatán"

La senadora demócrata Maria Cantwell, de Washington, calificó de "charlatán" a Kennedy al criticar también su postura sobre las vacunas. "Usted es un charlatán. Eso es lo que es. Usted es quien confunde las enfermedades crónicas con la necesidad de vacunas. La historia de las vacunas es muy clara", dijo, mientras señalaba un gráfico a sus espaldas titulado "Cómo las vacunas ayudaron a casi erradicar enfermedades".

El presidente del Comité de Finanzas del Senado, el senador Mike Crapo (republicano por Idaho), y el senador Ron Wyden (demócrata por Oregón), miembro de mayor rango, presiden una audiencia con el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert Kennedy Jr., en el edificio Dirksen de oficinas del Senado el 4 de septiembre de 2025 en Washington, D.C. El comité se reunió para escuchar testimonios sobre la agenda de salud del presidente Trump para 2026.
Imagen Andrew Harnik/Getty Images
Video Expertos contradicen al secretario de Salud: piden que los bebés sean vacunados contra el covid-19
