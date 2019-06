Trump no despedirá a su asesora Kellyanne Conway pese a que una investigación oficial recomienda su destitución

Durante una entrevista con Fox News, Trump sostuvo: "Bueno, me informaron ayer y me parece que están tratando de quitarle el derecho a la libertad de expresión", en referencia al informe de la Oficina de Asesoría Especial de EEUU (OSC, por sus siglas en inglés) que indicaba que Conway no respetó la Ley Hatch.