Giuliani se declara en bancarrota luego de que le ordenaron pagar "inmediatamente" $148 millones a dos mujeres que difamó

Pero la protección del proceso de quiebra podría no beneficiar a Giuliani en el caso de las trabajadoras electorales de Georgia. Según la ex fiscal federal y profesora de derecho de la Universidad de Michigan Barbara McQuade, las acciones dolosas con intención, como la difamación, no se pueden poner a un lado en los procesos de quiebra por lo que la maniobra de Giuliani no lo protege del fallo de Howell.