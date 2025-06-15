Qué se sabe sobre la búsqueda del presunto atacante de dos congresistas en Minnesota

Video Lo que se sabe del sospechoso del tiroteo en Minnesota: tenía una lista con nombres de políticos y activistas

La exlíder de la Cámara Baja estatal Melissa Hortman y su esposo, Mark, fueron asesinados en su casa en Brooklyn Park la mañana del sábado. El senador John Hoffman, también demócrata, y su esposa, Yvette, fueron baleados en su hogar en Champlin, a unas nueve millas de distancia.

Las autoridades identificaron al sospechoso como Vance Boelter, de 57 años, y el FBI ofreció $50,000 por información que lleve a su arresto. Se compartió una foto de Boelter con un sombrero estilo cowboy y pidieron informar si es visto, mientras cientos de agentes peinan el área buscándolo.

La senadora estadounidense por Minnesota, Amy Klobuchar, dijo este domingo que las autoridades creen que el hombre no ha podido ir muy lejos.

“Creemos que está en los alrededores y que lo van a encontrar”, dijo la demócrata en el programa 'Meet the Press' de NBC. “Pero ahora mismo, todos estamos en tensión aquí, porque sabemos que este hombre puede matar en un segundo”.

Este domingo, los residentes del condado de Sibley, una zona agrícola a unas 50 millas al suroeste de Minneapolis, recibieron una alerta de emergencia por mensaje de texto informando que uno de los vehículos del atacante había sido localizado en una intersección no lejos del pueblo de Green Isle, donde Boelter residía.

Video En imágenes: hallan auto y sombrero que serían del presunto atacante de dos legisladores de Minnesota



“La policía se dirigirá a las viviendas de la zona para pedir permiso para registrar las propiedades”, decía la alerta.

Otros hallazgos potencialmente relevantes para la investigación

Las autoridades no han dado detalles sobre el posible motivo del ataque.

Boelter fue miembro designado de una junta de trabajo para el desarrollo junto con Hoffman, de acuerdo con registros. Pero se desconoce cuánto se conocían.

Tras los ataques fueron alertados otros funcionarios estatales y se canceló la manifestación 'No Kings' contra el presidente Donald Trump, aunque algunas personas llegaron a protestar.

Las autoridades dijeron que el sospechoso tenía flyers promocionales de la manifestación 'No Kings' en su auto y escritos con los nombres de las víctimas y de otros legisladores y funcionarios. Se desconoce si esos nombres fueron escritos porque serían potencialmente atacados.

Un agente de Minnesota dijo a la agencia AP que los escritos del sospechoso también contenían información sobre atacar a legisladores que han apoyado públicamente los derechos del aborto. Pidió no ser identificado porque la investigación está en curso.

Previamente, las autoridades habían recuperado varios rifles estilo AK en el vehículo del sospechoso. Se cree que sigue armado con una pistola, dijo una persona con conocimiento de la investigación.

Los ataques se produjeron en momentos en que varios líderes políticos a nivel nacional también han sido puestos como blanco, intimidados o acosados en medio de profundas divisiones políticas. "Debemos todos, en Minnesota y alrededor del país, levantarnos en contra de todas las formas de violencia política", dijo Walz, un demócrata. El gobernador ordenó bajar a media asta las banderas en honor a Hortman.

"No se puede tolerar una violencia política tan horrorosa en Estados Unidos de América. Dios bendiga al pueblo de Minnesota", dijo por su parte el presidente Trump en un comunicado.

Intercambio de disparos

La policía respondió a reportes de disparos en la casa de Hoffman poco después de las 2:00 de la mañana, dijo la policía de Champlin. Hallaron a la pareja con múltiples heridas de bala.

Tras ver quiénes eran las víctimas, la policía envió a agentes a la casa de Hortman para que revisaran que estuviese bien. Encontraron lo que pareció un vehículo policial y un hombre vestido como agente en la puerta, saliendo de la casa.

"Cuando lo confrontaron, el individuo inmediatamente abrió fuego contra los agentes. Hubo un intercambio de disparos y el hombre entró de nuevo a la casa" y escapó a pie, dijo el jefe policial Mark Bruley.

Las autoridades creen que el atacante llevaba una máscara al cometer los atentados, según un funcionario de las fuerzas del orden. El FBI difundió fotos del sospechoso, incluida una imagen en la que aparentemente se le ve con una máscara que le cubre el rostro y la cabeza, un uniforme policial y una linterna en la mano.

Había múltiples agujeros de bala en la puerta principal de la casa de los Hoffman. John e Yvette Hoffman fueron sometidos ambos a intervenciones quirúrgicas, dijo Walz.

Quiénes son los dos demócratas asesinados

Hortman, de 55 años, había sido la principal líder demócrata en la Cámara estatal desde 2017. Este año lideró una huelga de tres semanas al inicio del periodo legislativo en una disputa de poder con los republicanos. Según un acuerdo de poder compartido, entregó el mazo a la representante republicana Lisa Demuth y asumió el título de speaker emerita (presidenta honoraria).

Hortman utilizó su posición como presidenta de la Cámara en 2023 para promover protecciones ampliadas al derecho al aborto, incluida una ley que consolidó el estatus de Minnesota como refugio para pacientes que provienen de estados con restricciones para abortar, y para proteger a los proveedores que los atienden.

El gobernador Tim Walz la describió como “una servidora pública formidable, una figura central y una gigante en Minnesota”.

Hortman y su esposo tenían dos hijos adultos.

Los primeros informes forenses de la Oficina del médico forense del condado de Hennepin determinaron que la causa de muerte fue “múltiples heridas de bala”.

Los reportes indicaron que Melissa Hortman murió en el lugar de los hechos, mientras que su esposo fue declarado muerto en el hospital.

Por su parte, Hoffman, de 60 años, fue elegido por primera vez en 2012 y presidía el Comité de Servicios Humanos del Senado, que supervisa una de las mayores partidas del presupuesto estatal. Él y su esposa tienen una hija.

La legisladora estatal de Minnesota, Melissa Hortman, en una sesión legislativa en San Paul en 2023. Imagen Abbie Parr/AP

Quién es el sospechoso

Boelter fue nombrado miembro del consejo de desarrollo laboral en 2016 y reelegido en 2019 para un mandato de cuatro años que terminó en 2023, según registros estatales.

Registros empresariales muestran que la esposa de Boelter fundó una empresa llamada Praetorian Guard Security Services LLC, con la misma dirección postal en Green Isle que la pareja compartía. En la página web de la empresa, ella figura como presidenta y directora ejecutiva, y Boelter como director de patrullas de seguridad.

La web indica que la compañía proporciona seguridad armada para propiedades y eventos, y muestra una foto de una SUV pintada en negro y plateado, similar a un vehículo policial. Otra imagen muestra a un hombre con uniforme táctico negro, casco militar y chaleco antibalas.

Un currículum en línea señala que Boelter trabajó como contratista de seguridad en Oriente Medio y África, además de ocupar cargos directivos en empresas de Minnesota.

Alrededor de las 6:00 am, Boelter envió mensajes de texto a sus amigos diciendo que había “tomado algunas decisiones”, según reportó el Minnesota Star Tribune.

En los mensajes, leídos a la prensa por David Carlson, Boelter no especificó qué había hecho, pero escribió: “Voy a desaparecer por un tiempo. Tal vez esté muerto pronto, así que solo quiero decirles que los quiero mucho a ambos y que ojalá no hubiera sido así… Perdón por todos los problemas que esto haya causado”.

El sábado por la mañana, la Oficina del sheriff del condado de Mille Lacs ayudó a detener un vehículo en el estaba la esposa del sospechoso, Jenny, junto con otros familiares, confirmó el sheriff Kyle Burton a The Washington Post.

“Nuestro papel en esta detención fue asegurar el perímetro”, dijo Burton en un correo electrónico. “Mi personal, que respondió al incidente, me informó que en el vehículo iba la esposa del sospechoso de los tiroteos junto con varios otros familiares”.

Crece la violencia política

La presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, Lisa Demuth, republicana de Cold Spring, calificó el ataque de “malvado” y dijo estar “desconsolada más allá de las palabras” por los asesinatos.

Los tiroteos se suman a una serie de ataques contra políticos de ambos partidos.

En abril, un sospechoso incendió la casa del gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro, obligándolo a huir con su familia durante la festividad judía de la Pascua. Según documentos judiciales, el atacante planeaba golpear a Shapiro con un martillo pequeño si lo encontraba.

En julio de 2024, Trump fue rozado por una bala en la oreja en un ataque que mató a uno de sus simpatizantes. Dos meses después, se descubrió a un hombre armado con un rifle cerca del campo de golf del presidente en Florida y fue arrestado.

Otros incidentes incluyen el ataque con un martillo en 2022 contra el esposo de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en su casa de San Francisco, y un complot en 2020 de extremistas antigubernamentales para secuestrar a la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer y provocar una guerra civil.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que solicitó a la Policía del Capitolio “aumentar inmediatamente la seguridad” para las senadoras demócratas de Minnesota Amy Klobuchar y Tina Smith. También pidió al líder de la mayoría, el republicano John Thune, convocar una sesión informativa sobre la seguridad de los legisladores.

