Trump descarta pausar sus aranceles y amenaza con aumentar los de China mientras los mercados de valores siguen cayendo

Video Wall Street cierra a la baja por tercer día: temores de una recesión en EEUU agitan los mercados

Sin inmutarse por el desplome del mercado bursátil que se ha prolongado durante ya varios días, el presidente Donald Trump amenazó este lunes con imponer aranceles adicionales a China, lo que reaviva la preocupación de que su afán por reequilibrar la economía mundial pueda intensificar una guerra comercial financieramente destructiva en todo el mundo.

La amenaza de Trump llegó después de que China revelara que tomaría represalias contra los aranceles estadounidenses a su país anunciados la semana pasada.

"Si China no retira su aumento del 34% sobre sus ya prolongados abusos comerciales antes de mañana, 8 de abril de 2025, Estados Unidos impondrá aranceles adicionales del 50% a China, a partir del 9 de abril", escribió Trump en su red Truth Social. "¡Además, se suspenderán todas las conversaciones con China sobre las reuniones que nos han solicitado!".

Los nuevos impuestos se sumarían a los aranceles a China del 20% anunciados como castigo por el tráfico de fentanilo y a los del 34% anunciados la semana pasada.

Es decir, que si Trump cumple su advertencia de este lunes, los aranceles estadounidenses sobre las importaciones procedentes de Pekín alcanzarían un 104% en total.

Esto no solo podría aumentar los precios para los consumidores estadounidenses, sino que también podría incentivar a China a inundar otros países con productos más baratos y buscar alianzas más estrechas con otros socios comerciales.

Como respuesta, China amenazó horas después con "tomar contramedidas decisivas para salvaguardar sus propios derechos e intereses".

"La amenaza de Estados Unidos de escalar los aranceles sobre China es una serie de errores y expone una vez más su naturaleza chantajista. China nunca aceptará esto. Si Estados Unidos insiste en su propio camino, China luchará hasta el final", afirmó el Ministerio de Comercio chino en un comunicado.

La volatilidad en Wall Street tras una noticia desmentida por la Casa Blanca

Trump se enfrenta a una creciente presión en los mercados financieros y por parte de los líderes empresariales para que dé marcha atrás en sus ambiciones arancelarias. Sin embargo, no ha dado señales de revertir el rumbo ni de encontrar un mensaje que calme el pánico en los mercados.

La Casa Blanca anunció este lunes que Trump vetará un proyecto de ley del Senado que exigiría la aprobación del Congreso para implementar nuevos aranceles, a pesar del caos económico y político que se está creando.

Al mediodía del lunes, el Promedio Industrial Dow Jones había caído 750 puntos, un 2%. El S&P 500 había caído un 1,5% y el Nasdaq Composite un 1,2%.

La caída de los mercados se revirtió brevemente por la mañana tras un informe falso que indicaba que Trump estaba considerando una pausa en sus planes arancelarios.

Esta muestra frenética de la actividad bursátil, que disparó las acciones antes de desplomarse de nuevo, mostró cómo los inversores están en estado de alerta y ansiosos por cualquier señal de noticias alentadoras.

La cuenta de la Casa Blanca afirmó que era una "noticia falsa" que Trump estuviera considerando una pausa arancelaria. El presidente se ha mantenido desafiante a pesar de los temores de que podría estar llevando a Estados Unidos hacia una recesión, insistiendo en que sus aranceles son necesarios para reconstruir la manufactura nacional y restablecer las relaciones comerciales con otros países.

"¡Sean fuertes, valientes y pacientes, y el resultado será GRANDEZA!", escribió en Truth Social.

Trump reitera que no está "evaluando" pausar sus aranceles

En el marco de su encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y a pocas horas del cierre de la bolsa de valores de Nueva York, Trump reafirmó este lunes el desmentido, descartando la posibilidad de una pausa en los aranceles.

"No estamos evaluando eso", dijo el mandatario cuando se le preguntó sobre una potencial pausa en los aranceles que anunció la semana pasada para dar tiempo a negociaciones.

"Tenemos muchos, muchos países que están viniendo para negociar acuerdos con nosotros, serán acuerdos justos y, en algunos casos, pagarán aranceles sustanciales", agregó.

Trump afirmó que, además de los aranceles, otros países han impuesto barreras comerciales que busca eliminar, lo que sugiere que las negociaciones comerciales pueden complicarse con algunas naciones.

El presidente había acusado en sus redes sociales a otros países de "aprovecharse del buen viejo EEUU" y acusó a los "'líderes' anteriores" de permitirlo

Trump también pidió a la Reserva Federal que bajara los tipos de interés. El pasado viernes, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtió que los aranceles podrían aumentar la inflación y afirmó que "hay mucho que esperar, incluso por nuestra parte", antes de tomar cualquier decisión.

Los inversores esperan que el banco central estadounidense recorte sus tipos de interés de referencia al menos cuatro veces para finales de este año, según FedWatch de CME Group, una señal de que la preocupación por la inflación se verá eclipsada por el temor a los despidos y la contracción de la economía.

Trump pasó el fin de semana en Florida y llegó el jueves por la noche para asistir a un torneo financiado por Arabia Saudí en su campo de golf de Miami. Se alojó en Mar-a-Lago, su club privado en Palm Beach, y jugó al golf en dos de sus propiedades cercanas.

El domingo, publicó un vídeo suyo jugando y declaró a los periodistas a bordo del Air Force One esa noche que había ganado un campeonato de clubes.

"Es bueno ganar", dijo Trump. "¿Oyeron que gané, verdad?".

También afirmó que no se retractaría de sus aranceles a pesar de la turbulencia en los mercados globales.

"A veces hay que tomar medicamentos para curar algo", declaró Trump.

Comienzan las negociaciones entre EEUU y algunos países afectados por los aranceles de Trump

Goldman Sachs emitió un nuevo pronóstico que indica que una recesión se ha vuelto más probable incluso si Trump da marcha atrás con sus aranceles.

La entidad financiera afirmó que el crecimiento económico se desaceleraría drásticamente "tras un fuerte endurecimiento de las condiciones financieras, el boicot de los consumidores extranjeros y un aumento continuo de la incertidumbre política que probablemente deprimirá el gasto de capital más de lo que habíamos previsto".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la Unión Europea se centraría en el comercio con otros países además de Estados Unidos, señalando que existen "grandes oportunidades" en otros lugares.

Trump afirmó haber hablado con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, para iniciar las negociaciones comerciales. Se quejó en Truth Social de que "han tratado muy mal a Estados Unidos en materia comercial" y de que "ellos no se llevan nuestros coches, pero nosotros compramos MILLONES de ellos".

Ishiba afirmó haberle comunicado a Trump su profunda preocupación por la posibilidad de que los aranceles desalienten la inversión de Japón, que ha sido el mayor inversor mundial en Estados Unidos en los últimos cinco años. Describió la situación como una "crisis nacional" y afirmó que su gobierno negociaría con Washington para instar a Trump a reconsiderar los aranceles.

El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, sugirió que los países necesitarían hacer mucho más que simplemente reducir sus propios aranceles para llegar a acuerdos, afirmando que tendrían que realizar cambios estructurales en sus códigos tributarios y regulatorios.

"Tomemos el caso de Vietnam", declaró en la CNBC. "Cuando vienen a nosotros y nos dicen: 'Vamos a reducir los aranceles a cero', eso no significa nada para nosotros, porque lo que importa es el fraude no arancelario".

Primeras fracturas entre seguidores de Trump respecto a sus aranceles

Trump ha luchado por un frente unido tras las caóticas luchas internas de su primer mandato. Sin embargo, la turbulencia económica ha expuesto algunas fracturas dentro de su dispar coalición de partidarios.

Bill Ackman, empresario de fondos de inversión, arremetió el domingo contra el secretario de Comercio, Howard Lutnick, calificándolo de "indiferente al mercado de valores y al desplome económico". Aseguró que Cantor Fitzgerald, la firma financiera que dirigía Lutnick antes de unirse a la administración Trump, se beneficiaría de las inversiones en bonos.

El lunes, Ackman se disculpó por sus críticas, pero reiteró su preocupación por los aranceles de Trump.

"Me frustra ver lo que considero un grave error político después de que nuestro país y el presidente hayan logrado un enorme progreso económico que ahora está en riesgo debido a los aranceles", escribió en X.

El principal asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, declaró en Fox News que Ackman debería "bajar un poco la retórica".

Insistió en que otros países, no Estados Unidos, "serán los más afectados por los aranceles".

El multimillonario Elon Musk, asesor principal de Trump en la reforma del gobierno federal, expresó su escepticismo sobre los aranceles durante el fin de semana. Musk ha afirmado que los aranceles incrementarían los costos para Tesla, el fabricante de automóviles eléctricos que dirige.

"Espero que se acuerde que, idealmente, tanto Europa como Estados Unidos deberían avanzar, en mi opinión, hacia una situación de aranceles cero, creando así una zona de libre comercio entre Europa y Norteamérica", declaró en una videoconferencia con políticos italianos.

Añadió: "Ese ha sido, sin duda, mi consejo al presidente".

Navarro declaró posteriormente en Fox News que Musk "no comprende" la situación.

"Vende coches", afirmó Navarro. "A eso se dedica". Añadió: "Simplemente, protege sus propios intereses como lo haría cualquier empresario".

Con información de The Associated Press.

