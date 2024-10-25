Qué hay detrás de las llamadas secretas entre Elon Musk y Vladimir Putin

Video Elon Musk ofrece $1 millón a votantes que firmen su petición de apoyo a la Constitución: analizamos si es legal

Desde 2022, Elon Musk, dueño de la red social X y la automotriz Tesla, ha estado en contacto con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, lo que ha desatado preocupaciones en las áreas de inteligencia y seguridad nacional estadounidenses, reportó The Wall Street Journal.

El diario dijo que las charlas entre el hombre más rico del mundo y Putin versan sobre temas personales, comerciales y tensiones globales.

El medio de comunicación dijo que las conversaciones fueron confirmadas por funcionarios estadounidenses, rusos y europeos.

“En un momento, Putin le pidió al multimillonario que evitara activar su servicio de internet satelital Starlink en Taiwán como un favor al líder chino Xi Jinping”, reportó el diario.

Aunque las charlas entre ambos iniciaron en 2022 han continuado este año, en un contexto en el que Musk ha asumido un rol más visible y activo en la contienda presidencial, ofreciendo su respaldo al candidato republicano, Donald Trump.

Trump, de acuerdo con el libro "War", del célebre periodista Bob Woodward, también ha mantenido conversaciones secretas con Putin, de quien el republicano se ha referido positivamente en múltiples ocasiones.

Tras las revelaciones del WSJ, Bill Nelson, titular de la agecia espacial NASA, pidió que se lleve a cabo una investigación en torno a las supuestas conversaciones entre Musk y el presidente ruso.

"Si la historia es cierta, que ha habido múltiples conversaciones entre Elon Musk y el presidente de Rusia, entonces creo que eso sería preocupante, particularmente para la NASA, el Departamento de Defensa y algunas de las agencias de inteligencia", dijo Nelson en un foro este viernes en Washington.

El reporte del diario estadounidense hizo referencia a preocupaciones de funcionarios estadounidenses por el tipo de información al que Musk tiene acceso, particularmente por sus contratos con la NASA a través de la empresa SpaceX.

Los diálogos entre Musk y funcionarios de alto nivel rusos disgustan al gobierno de EEUU

Putin dijo en octubre de 2022 de forma pública en X que había sostenido una conversación con Putin sobre el espacio en abril de 2021.

Pero según funcionarios de inteligencia estadounidenses consultados por el WSJ, los contactos no pararon ahí.

Desde entonces han ocurrido múltiples conversaciones entre ambos y más charlas entre Musk y funcionarios de alto nivel rusos después de 2021. Este año también han ocurrido conversaciones.

Uno de los funcionarios con los que Musk ha tenido contacto fue Sergei Kiriyenko, el primer subjefe del gabinete de Putin acusado por Estados Unidos de orquestar un supuesto plan de desinformación utilizando sitios web que emulan medios de comunicación legítimos.

Los contactos entre Musk y el Kremlin también han tratado sobre la empresa aeroespacial de Musk Starlink.

En una publicación en 2022, el jefe espacial de Rusia expresó su molestia luego de que Musk había suministrado la tecnología de satélites Starlink, subsidiaria de SpaceX, a Ucrania.

A partir de ahí Musk comenzó a tener más conversaciones con funcionarios rusos, dijo el WSJ.

“En ese momento, había presiones del Kremlin sobre los negocios de Musk y ‘amenazas implícitas contra él’”, dice el reporte citando una fuente conocedora de las charlas.

Musk había sido crítico de la invasión rusa a Ucrania, ocurrida en febrero de 2022. Inicialmente el empresario fue crítico de Rusia e inlcuso ofreció su apoyo a Ucrania, pero tras los contactos entre Musk y el Kremlin, la opinión del multimillonario pareció cambiar.

Por ejemplo, según el WSJ, en un inicio Musk donó cientos de terminales Starlink a Ucrania que permitían a zonas de ese país devastadas por la invasión tener acceso a internet.

Pero en septiembre de ese mismo año Musk decidió ya no permitir el uso de las terminales para el despliegue de drones en Ucrania, pese a las repetidas solicitudes del gobierno ucraniano al empresario, de acuerdo con el WSJ.

También, de acuerdo con un exfuncionario de inteligencia ruso, Musk cedió a las presiones del Kremlin para que no activara Starlink en Taiwán, como un favor a China.

Las preocupaciones para la seguridad nacional tras los contactos entre Musk y Putin

Para funcionarios estadounidenses, las comunicaciones entre Musk y Putin, a quien el gobierno de Estados Unidos considerado un "déspota", podrían representar riesgos ante el acceso que el empresario tiene a información clasificada.

Estados Unidos y sus aliados han reiterado que la ofensiva ordenada por Putin en Ucrania representan una violación a la soberanía territorial de Ucrania. El gobierno del presidente Joe Biden ha enviado miles de millones de dólares en ayuda militar a Ucrania para contrarrestar los esfuerzos rusos para apoderarse de Kiev.

Musk tiene acceso a ese tipo de información al ser uno de los principales contratistas de la agencia espacial estadounidense NASA.

“Una persona al tanto de las conversaciones dijo que el gobierno enfrenta un dilema porque depende demasiado de las tecnologías del multimillonario”, reportó el diario.

“SpaceX lanza satélites vitales para la seguridad nacional y es la empresa en la que la NASA confía para transportar astronautas hacia y desde la Estación Espacial Internacional”.

Al participar en un mitin con Trump la semana pasada en Pensilvania, Musk incluso alardeó sobre el acceso que tiene a información clasificada del gobierno.

“Tengo una autorización de alto nivel, pero debo decir que, como la mayoría de las cosas que conozco... la razón por la que lo mantienen en alto secreto es porque es muy aburrido”, dijo ante seguidores de Trump.

El Pentágono declinó comentar sobre el tema. Pero una fuente citada por el WSJ dijo que a los funcionarios de seguridad nacional “no les gusta” que existan los contactos entre Musk y Putin.

Consultado por el diario, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Musk y Putin sólo hablaron una vez sobre “sobre el espacio, así como sobre tecnologías actuales y futuras”.

Pese a ello, los funcionarios de múltiples países consultados por el Journal sostienen que ambos han conversado en varias ocasiones.

